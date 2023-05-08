Генна терапія відновить зір, втрачений через важке дегенеративне захворювання

Дослідники створили новий метод, який допоможе частково відновити зір людям зі спадковими порушеннями зору.

Вчені з Університету Монреалю, Канада, розробили метод, який обіцяє повренути назад втрату зору за допомогою генної терапії. Ця терапія працює шляхом експресії генів, які перетворюють сплячі клітини на нові світлочутливі клітини сітківки, щоб замінити ті, що були втрачені через спадкову хворобу, пише New Atlas.

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Деякі спадкові хвороби, такі як пігментний ретиніт, виникають тоді, коли світлочутливі клітини сітківки ока починають руйнуватися. Згодом у людей значно погіршується зір, вони гірше розрізняють ті чи інші деталі та кольори. У найважчих випадках люди взагалі можуть втратити зір.

Вчені з Університету Монреалю розробили новий метод, який допоможе повернути втрачений зір хоча б частково. Вчені змогли активувати так звані сплячі клітини сітківки ока, щоб перетворити їх на так звані індуковані нейронні клітини. Останні можна перетворити на нові світлочутливі клітини для відновлення втраченого зору.

Клітини Мюллера є гліальними клітинами у сітківці ока не тільки людини, а й усіх хребетних тварин. Вони забезпечують структурну підтримку нейронів у сітківці ока. За словами вчених, наприклад, у риб клітини Мюллера допомагають відновлювати пошкоджену сітківку ока, але, на жаль, такої можливості немає у ссавців, у тому числі й у людини.

В межах нового дослідження вчені вирішили знайти гени, які б розблокувати цю функцію в клітинах людини. В результаті вони виявили гени в клітинах Мюллера, які можуть перетворити їх на нейрони сітківки. А їх, у свою чергу, можна було б замінити потрібними світлочутливими клітинами за допомогою генної терапії.

Вчені вважають, що це лише перший крок до того, щоб можна було відновити пошкоджену сітківку ока людини, що призведе до відновлення втраченого зору у людей. Також вчені перевірили й інші методи генної терапії та виявилося, що вони можуть уповільнити розвиток хвороби очей, і є ймовірність, що вони можуть взагалі запобігти її розвитку.

За словами вчених, можливо, одного разу можна буде використовувати клітини у сітківці ока та змінити їх таким чином, щоб вони відновлювали пошкоджені внаслідок патологій клітини.

Як уже писав Фокус, вчені виявили, коли вперше з'явився рак у людини. Рак може здатися сучасною хворобою, але він вражає людей протягом багатьох століть. Першим випадком вважається рак у кістки великого пальця ноги стародавнього родича людини.

Також Фокус писав про те, що вчені розробили гідрогель, здатний ефективно знищувати рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.