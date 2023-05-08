Як відрізнити звичайне погіршення пам'яті з віком від деменції: вчені назвали 5 способів

Зміна у зорі, настрої та прийнятті рішень є загальними ознаками деменції.

З віком деякі люди відчувають проблеми з пам'яттю. Не завжди це може бути ознакою розвитку деменції, яку можуть діагностувати лише кваліфіковані фахівці. Короткочасні провал і в пам'яті, заплутана мова та проблеми із зосередженістю можуть бути звичайною складовою процесу старіння. І водночас це може бути ознакою розвитку деменції, на яку страждають мільйони людей у всьому світі. Крім того, що ця хвороба мозку призводить до втрати пам'яті, вона може впливати на те, як людина говорить, думає, відчуває і поводиться у повсякденному житті. Видання Daily Mail поспілкувалося з вченими, які займаються дослідженнями деменції та хвороби Альцгеймера, і вони розповіли про способи відрізнити симптоми хвороби від звичайного старіння.

Пам'ять

За словами вчених, проблеми з пам'яттю виникають у багатьох людей із віком. Але частота і тяжкість цих проблем є ключовими ознаками того, чи є це ознаками деменції. Люди похилого віку зазвичай можуть забути те, що їм нещодавно говорили або вони можуть не згадати, як користуватися тим чи іншим новим для них предметом.

Але ознакою деменції є те, що людина може не згадати де вона знаходиться, навіть якщо вона знаходиться у своїй квартирі чи будинку. Те саме стосується й інших знайомих людині місць, де вона може втратити орієнтацію. Також такі люди часто забувають те, що їм сказали лише хвилину тому, і вони продовжують ставити запитання, на які вже отримали відповіді.

Експерти кажуть, що для людей з деменцією знайомі завдання, які вони виконували все своє життя, можуть стати важкими для виконання. Це стосується будь-якої повсякденної дії. Для того, щоб лікар міг діагностувати у когось деменцію, втрата пам'яті має стати частою та мати значний вплив на повсякденне життя.

Спілкування

Іноді людям важко знайти потрібні слова чи важко підтримувати розмову, тобто людина просто відволікається на щось. Але це не обов'язково ознака того, що щось не так, і в людини проявляється деменція.

За словами вчених, якщо людина постійно забуває назви звичайних предметів, часто щосили намагаєтеся знайти правильне слово або його мова швидко втрачає сенс, це можуть бути ознаки деменції. Деяким людям із деменцією дуже часто важко знайти потрібні слова для підтримки розмови, і вони довго згадують, як називається той чи інший предмет чи явище.

Настрій та поведінка

Звичайно ж, люди не завжди почуваються добре і в них не завжди буває гарний настрій. Але вчені попереджають, що якщо хтось починає легко дратуватися або зазнає надто різких перепадів настрою, то це може бути ознакою деменції.

Також ознакою деменції є те, що людина починає поводитися відчуженіше, адже їй важко взаємодіяти з оточуючими, як раніше. Іноді спілкування з іншими людьми сильно втомлює хворих на деменцію. Тому такі люди іноді стають самітниками у себе вдома.

З іншого боку, ознакою деменції може бути те, що людина може виходити з дому надто рано-вранці або дуже пізно ввечері, чого раніше ніколи не робила. Також така людина може вийти в одязі, що не підходить для цієї погоди.

За словами вчених, існує багато причин, через які відбуваються зміни настрою, не пов'язані з деменцією, тому лише лікар може діагностувати її наявність. Це ж стосується змін у поведінці.

Зір

Нещодавні дослідження показали, що проблеми із зором можуть значно підвищити ризик розвитку деменції.

За словами вчених, немає нічого дивного у тому, що з віком зір погіршується, тому люди починають носити окуляри чи лінзи. Але люди з деменцією можуть зіткнутися з проблемами сприйняття навколишнього світу та відмінності кольорів. Таким чином вони іноді можуть неправильно інтерпретувати побачене. Деменція спотворює інформацію, передану з очей у мозок, тому виникають такі проблеми.

Деякі типи деменції можуть навіть іноді викликати галюцинації, як зорові, і нюхові, і слухові, кажуть експерти.

Зосередженість та прийняття рішень

Іноді прийняття рішень без їхнього повного обмірковування або складне становище при виконанні декількох завдань одночасно є поширеною ознакою звичайного процесу старіння.

Але якщо ж людина заблукала в знайомому місці або не може знайти дорогу додому, це може вказувати на можливі ознаки деменції. Люди не можуть нормально зосередитися та ухвалити потрібні, правильні рішення. Хворі на деменцію набагато гірше обробляють інформацію, що призводить до багатьох проблем.

Зниження здатності приймати усвідомлені, зважені рішення може мати дуже серйозні наслідки для людини та оточуючих, особливо коли йдеться про гроші чи особисту безпеку, кажуть вчені.

Фокус вже писав про те, що вчені вважають, що причини появи деменції та психічних розладів можуть критися у порушенні циркадних ритмів.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.