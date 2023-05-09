Рок-концерт століття. Єллоустонська сейсмічна активність буде виконана наживо на флейті

Дослідники використають комп'ютерну програму, щоб перетворити амплітуду вібрацій і коливань на ноти.

Metallica і Led Zeppelin відходять убік, коли на сцену виходить супервулкан Єллоустоун. Сьогодні, 9 травня, вчені планують зробити щось неймовірне — сейсмічна активність буде зіграна у живому виконанні флейти, пише The Guardian.

За словами доктора Доменіко Вічінанца з британського Університету Англії Раскін, він використає розроблену ним комп'ютерну модель для перетворення даних у режимі реального часу. Простими словами, вчені використовують дані, записані сейсмографом у Єллоустонському національному парку та перетворять їх на музичну партитуру.

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Дослідники зазначають, що перетворена на партитуру сейсмічна активність супервулкану буде виведена на екран у міру її появи й виконана наживо на флейті докторкою, запрошеним доценткою флейти та музикознавства у Державному університеті Фермонт Аліссою Шварц. Зазначимо, що концерт супервулкану пройде у межах конференції Internet2 Community Exchange 2023 в Атланті (Джорджія, США).

Дослідники зазначають, що в міру амплітуди коливань, спричинених вулканічною активністю, ноти також підійматимуться вгору музичною гамою. Якщо дані сейсмографа зафіксують різкі коливання, це позначиться й у нотах.

За словами Вічінанца, це буде "грандіозна та незабутня подія", яка, по суті, стане прем'єрою сезону. Вчені зазначають, що фактично все залежить від сейсмічної активності супервулкану, проте вони майже на 100% впевнені, що вийде щось дивовижне, адже Єллоустоун майже завжди активний.

Сейсмічна активність Єллоустоуна

Зазначимо, що це не вперше, коли композитор, фізик та дослідник слухового сприйняття Доменіко Вічінанца намагається відтворити щось незвичайне. Раніше він уже використовував дані, зібрані "Вояджерами-1" та "Вояджерами-2" за 37 років, щоб перетворити їх на музичний твір.

Автор дослідження зазначає, що ідея перетворити активність супервулкана на музику привабила його тим, що дає можливість по-новому поглянути на те, що здається звичним, а саме слід сейсмографа, накреслений голкою на папері. Крім того, автор дослідження вважає, що подібна демонстрація порушить у науковому середовищі питання щодо ролі технологій у мистецтві.

Зазначимо, що Єллоустоун є супервулканом, який зазнає від 1 500 до 2 500 землетрусів на рік. Його активність фіксується мережею з пів сотні сейсмографів, які перебувають у віданні Геологічної служби США.

Раніше Фокус писав про те, що кінець світу прийде звідки не чекали: крапку поставить виверження поки що невідомого супервулкана.