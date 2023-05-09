Виявлено новий спосіб розвитку розсіяного склерозу: відкриття допоможе у лікуванні хвороб мозку

Вчені виявили, що взаємодії між клітинами мозку та периферичними імунними клітинами можуть посилювати прогресування розсіяного склерозу.

Вчені зі США опублікували у журналі Immunity своє нове дослідження. Їхні результати розкривають раніше невідомий спосіб, за допомогою якого мозок та імунна система взаємодіють один з одним. Вчені вважають, що їхнє відкриття може допомогти у лікуванні розсіяного склерозу та інших хвороб головного мозку, пише Phys.

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Розсіяний склероз є хронічною хворобою мозку, від якої страждають мільйони людей у всьому світі. Перші симптоми цієї хвороби починають виявлятися у віці від 20 до 40 років. Ця хвороба прогресує протягом десятиліть і зрештою призводить до порушення рухливості, зниження когнітивних функцій і, зрештою, паралічу та ранньої смерті. Ліків від розсіяного склерозу немає.

У новому дослідженні вчені описали, як запальний білок інтерлейкін-3 (ІЛ-3) координує клітинні зв'язки та стимулює збір імунних клітин із крові в мозок, чим посилює запалення головного мозку та погіршує перебіг розсіяного склерозу.

Автори дослідження пишуть, що вже відомо, що клітини мозку та імунні клітини важливі для розсіяного склерозу, але білки, які діють як сполучна ланка між цими розрізненими клітинними популяціями, погано вивчені.

У ході дослідження вченим вдалося ідентифікувати раніше невідомий біологічний шлях розвитку розсіяного склерозу за участю білка ІЛ-3, який є регулятором запалення мозку, як посередник у взаємодії між клітинами мозку та імунними клітинами.

Вже давно відомо, що білок ІЛ-3 пов'язаний з багатьма хворобами мозку, у тому числі і з хворобою Альцгеймера, але його роль у мозку вивчена недостатньо.

В рамках дослідження вчені виміряли рівні ІЛ-3 у спинномозковій рідині людей, які хворіють на розсіяний склероз і виявили, що вони мали більш високі рівні ІЛ-3 у їхній спинномозковій рідині, яка діє як клітинний і білковий прямий шлях у мозок.

Після цього вчені провели дослідження мишей і дізналися, що клітини мозку, відомі як астроцити, та імунні клітини (Т-клітини) є основними джерелами ІЛ-3 у центральній нервовій системі. Більш того, вони виявили, що інші імунні клітини, відомі як мікроглія та мієлоїдні клітини, реагують на ІЛ-3, експресуючи його рецептор, ІЛ3-Ra, і що видалення ІЛ-3 або ІЛ-3Ra значно зменшує інфільтрацію імунних клітин та запалення, при цьому помітно покращуючи клінічні симптоми розсіяного склерозу у мишей.

За словами вчених, вони виявили в мозку людей із розсіяним склерозом появу мієлоїдних клітин, що експресують IL-3Ra, та докази того, що ці клітини запрограмовані на запалення мозку. Це якраз ті процеси, які посилюють розсіяний склероз.

Вчені вважають, що їхнє відкриття допоможе у створенні ліків проти розсіяного склерозу, а також для боротьби з іншими хворобами мозку.

Як писав Фокус, дослідники виявили нові чинники ризику, сприяють появі деменції. Вони визначили нові генетичні чинники ризику двох типів цієї хвороби мозку.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.