Прокляття мумій досі діє: археолог страждав на галюцинації і кашляв кров'ю після відкриття гробниці

Досліджуючи гробницю, яку не відкривали шість століть, режисер та єгиптолог Рамі Романі зіткнувся з небезпечними умовами, які мало не коштували йому життя.

Відомий єгиптолог нещодавно заявив, що після відкриття священної давньоєгипетської гробниці його уразила дивна хвороба, через яку він марив і кашляв кров'ю. Рамі Романі, який є не лише експертом у цій галузі, але й режисером, розповів про цей жахливий досвід. За словами дослідника, інцидент стався під час зйомок епізоду телешоу Discovery Channel "Розгортання мумій" у 2019 році, пише IFLScience.

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Досліджуючи гробницю, яку не відкривали шість століть, команда археологів зіткнулася з безліччю небезпечних умов, зокрема з товстим шаром пилу і затхлим запахом, що наповнював повітря. Романі вважає, що саме під час цих розкопок він заразився таємничою хворобою, яка ледь не коштувала йому життя.

Лихоманка, яка почалася, була настільки високою, що викликала в нього яскраві галюцинації, а також кашель із кров'ю. Кажуть, що лікарі, які надавали йому допомогу, вважали, що він міг бути інфікований вірусом, що передавався повітряно-крапельним шляхом і перебував у гробниці. Або ж його могли передати кажани, змії або пил, що накопичився з часом.

Хоча Романі стверджує, що не вірить у стародавнє прокляття фараонів, він визнає, що в ньому може бути певна наукова правда.

Дійсно, в гробницях, відкритих у минулому, знаходили різні грибкові патогени. Хоча заведено вважати, що саме прокляття є чистою фантазією, цілком ймовірно, що такі хвороби могли стати справжніми винуватцями деяких смертей, які йому приписують.

Попри те, що Романі пережив це випробування, він залишається невпевненим у тому, що насправді спричинило його хворобу. Чоловік заявив, що, хоча вдячний за повне одужання, його все ще переслідують події, які відбувалися в гробниці.

"Чи це було прокляття мумії, чи ні, — сказав він, — але щось у тій гробниці мене уразило".

"Чи це було прокляття мумії, чи ні, — сказав він, — але щось у тій гробниці мене уразило"

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