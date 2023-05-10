Вчені розробили новий спосіб перевірки на рак вдома: потрібен лише один аналіз

Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Новий діагностичний інструмент розроблений дослідниками з Массачусетського технологічного інституту (MIT) у США — для нього потрібно трохи більше, ніж зразок сечі, і його можна буде провести вдома. По суті, він працює так само як і тест на вагітність, а тому не знадобиться поїздка до лікаря або лікарні, пише Science Alert.

Дослідники відзначають, що цей тест зможе виявити деякі види раку на ранній стадії й не вимагатиме дорогих процедур сканування або аналізів крові. Втім, попри те, що новий метод може здатися простим, в його основі лежить дуже складна технологія, яка ґрунтується на присутності ферментів, специфічних для виникнення того чи іншого виду раку.

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Під час дослідження вчені розробили новий тип наночастинок із покриттям із білків, помічених набором послідовностей ДНК. Коли ферменти, пов'язані з раком, стикаються з наночастинками у крові, вони відсікають білок, що є специфічним для цього ферменту. Вчені відзначають, що виведені з організму із сечею послідовності, пов'язані з білком, по суті, можна зчитувати як штрих-код, що сигналізує про наявність раку.

Дослідники зазначають, що наночастинки вже були протестовані на мишах, і вводили їх за допомогою ін'єкцій. Однак зрештою їх можна розробити таким чином, щоб людина приймала їх іншими способами, наприклад:

перорально;

через інгалятор;

у вигляді крему.

Передбачається, що різні штрих-коди ДНК наночастинок зможуть не тільки визначити наявність пухлини, але також її тип та наявність метастаз. Результати дослідження показують, що датчики наночастинок здатні вловлювати 5 різних ферментів, що виробляються пухлинами. В одному зразку потенційно може бути експресовано до 46 різних штрих-кодів ДНК після подальшого розширення технології.

За словами співавтора дослідження, інженера-біомедика з університету Бостона Лянляна Хао, біомаркери раку часто досить складно виявити, проте розроблені ними синтетичні наночастинки можуть бути використані для посилення цих сигналів у звітах про тип раку і те, як він прогресує.

Автори дослідження зазначають, що таким чином пацієнти матимуть можливість самостійно контролювати виявлення захворювання, а також його прогрес. Ба більше, передбачається, що тест допоможе виявити деякі типи раку більш раннього ступеня, а значить надасть доступ до більш ефективного лікування.

Проте вчені відзначають, що новий тест ще має пройти клінічні випробування на людях, перш ніж люди по всьому світу зможуть використати його вдома.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, коли вперше з'явився рак у людини.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.