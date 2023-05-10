Вчені виявили абсолютно новий механізм виникнення деяких видів раку

Своєрідні перешкоди у клітинній системі очищення "сміття" виявилися раніше невідомою рушійною силою виникнення ракових пухлин.

Поява раку може бути кінцевим результатом різних процесів, які йдуть не так, як потрібно і розуміння того, як це відбувається, є ключем до профілактики та лікування раку. Тепер американські вчені опублікували у журналі Science нове дослідження, у рамках якого вони відкрили невідомий раніше спосіб виникнення цієї хвороби. Це своєрідна перешкода у клітинній системі очищення "сміття", пише New Atlas.

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Вчені змогли визначити ген під назвою CDK13, що пригнічує ракову пухлину при дослідженні рибок даніо. Дослідники виявили, що мутації у цьому гені прискорюють розвиток меланоми. Коли вчені перевірили меланому людини, то у багатьох випадках вони виявили, що ген CDK13 мутував.

При більш ретельному вивченні функції гена CDK13 вчені виявили, що цей білок бере участь у системі клітинного очищення. Він регулює серію інших білків, які забезпечують своєчасне видалення дефектних РНК, що утворюються в клітині, але мутації заважають цій життєво важливій очистці.

За словами дослідників, створення РНК складається з багатьох етапів і іноді виникають помилки. З'ясувалося, що система клітинного очищення не видаляє дефекти, тому дефектна РНК продовжувала накопичуватися.

Коли вчені перевірили вплив цих молекул РНК на меланому, вони виявили, що вони різко прискорюють прогресування раку. Після цього вони перевірили низку ракових хвороб людини на наявність мутацій у CDK13 або білках, які він регулює, та виявили, що 21% перевірених пухлин меланоми мали такі мутації. Подібні мутації були також виявлені при раку легень, матки, товстої кишки та інших видах раку шкіри.

Тепер вчені розпочали дослідження того, як використовувати цей виявлений механізм появи хвороби, щоб відкрити нові методи лікування раку. Дослідники хочуть з'ясувати, чи спричинений розвиток раку самими пошкодженими молекулами РНК, чи вони виробляють аномальні білки.

Фокус вже писав про те, що вчені розробили новий спосіб перевірки на рак вдома і для цього буде потрібно лише один аналіз. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Фокус також писав, що вчені з'ясували, як визначити наявність хвороби Альцгеймера на ранній стадії. Розмір хвороботворного білка визначає стадію хвороби Альцгеймера і це може призвести до більш раннього виявлення небезпечного захворювання мозку.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили новий спосіб розвитку розсіяного склерозу, і це відкриття допоможе у лікуванні хвороб мозку. Вчені з'ясували, що взаємодії між клітинами мозку та периферичними імунними клітинами можуть посилювати прогресування розсіяного склерозу.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.