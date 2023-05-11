Вчені виявили особливий фактор, що підвищує ризик появи хвороби Альцгеймера та інсульту

Дослідження показало, що хропіння може підвищити ризик розвитку небезпечної хвороби мозку та інсульту не тільки у того, хто хропе, а й у їхніх партнерів.

Кожне зниження тривалості сну на 10% змінює мозок людини так, ніби вона стає старшою на 2,3 роки. Це може підвищити ризик розвитку хвороби Альцгеймера, інсульту та зниження когнітивних функцій, як свідчить дослідження, пише Daily Mail.

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Нове дослідження, опубліковане в журналі Neurology, передбачає, що люди, які хропуть, можуть мати більше проблем у мозку і мають більший ризик появи хвороби Альцгеймера та інсульту. Це стосується й їхніх партнерів.

За словами вчених, у людей, які мають апное уві сні, що викликає гучне хропіння, більше біомаркерів, пов'язаних з появою вищезгаданих хвороб мозку. Вчені дійшли висновку, що кожне зменшення тривалості глибокого сну на 10% змінює мозок людини і збільшує кількість білої речовини, начебто людина стає старшою на 2,3 роки.

Існує п'ять стадій сну, включаючи легкий сон, на який припадає приблизно половина нашого часу сну. На цій стадії нас, швидше за все, турбуватимуть шуми, і тому ми прокинемося від хропіння партнера. Це може означати, що ми пропускаємо етапи глибокого і швидкого сну, що згубно впливає на мозок, оскільки менш глибокий сон означає, що мозок старіє швидше.

Вчені вважають, що менш глибокий сон збільшує ризик появи хвороби Альцгеймера через накопичення токсинів, які інакше було б виведено з організму.

У цьому випадку з'являється аномальна кількість білої речовини в мозку, яка викликає навантаження на нейрони в головному мозку та збільшує їх потребу в енергії. Нейрони, які не можуть відповідати новим умовам помирають, а мозок стискається.

У дослідженні вчених взяли участь понад 100 осіб із синдромом обструктивного апное уві сні, і ніхто з них не страждав від хвороб мозку. Загалом 34% учасників страждали від апное уві сні у легкій формі, 32% – у середній та 34% – у важкій формі.

Симптоми апное уві сні включають зупинку дихання, задишку та судомні звуки, а це означає, що у таких людей менш глибокий сон. Такий сон необхідний людям, щоб мозок міг усунути потенційно шкідливі токсини.

Одним із біомаркерів є гіперінтенсивність білої речовини, і ця аномалія стає більш поширеною у старшому віці. За словами вчених, ці біомаркери є ознаками раннього цереброваскулярного захворювання. Те, що вдалося виявити зв'язок між тяжкою формою апное уві сні та зниженням повільного сну з цими біомаркерами, важливо, оскільки для цих змін у мозку немає лікування, тому потрібно знайти способи запобігти їх виникненню, кажуть дослідники.

У пацієнтів з тяжкою формою апное уві сні гіперінтенсивність білої речовини була вищою, ніж у пацієнтів з легкими або помірними формами, а цілісність аксонів їхнього мозку, що зв'язують нервові клітини, була знижена.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.