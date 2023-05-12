Менструація та пивоваріння — законні приводи для відгулу: як древні єгиптяни прогулювали роботу

Остракон з Британського музею виявив відмовки, якими користувалися давньоєгипетські робітники, щоб звільнитися з роботи. Від хвороб до догляду за близькими — "журнал" дає гостроцікаву картину їхнього трудового життя.

Ви коли-небудь використовували безглузді відмовки, щоб не йти на роботу? Не хвилюйтеся, ваш секрет у нас в безпеці, принаймні ви можете на це надіятися. На жаль, для групи древніх єгиптян, їхні нещасні відмовки викарбувані на остраконі з індексом 514988001, який зараз зберігається в Британському музеї, пише IFLScience.

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Артефакт, датований 1250 роком до н. е., дає унікальне уявлення про трудове життя давніх єгиптян. Вапняковий остракон слугує "журналом" відвідування роботи протягом 280 днів на рік, з іменами сорока працівників, переліченими в колонках з обох боків, що супроводжуються датами та причинами відсутності на робочому місці.

Згідно з описом артефакту, написаним двадцятьма чотирма рядками новоєгипетським ієратичним письмом спереду та двадцятьма одним рядком на звороті, слово або фраза, виділена червоним кольором, пояснює, чому працівник був відсутній на роботі в цей день.

Серед сорока працівників деякі з виправдань здаються зрозумілими, інші — не дуже. Наприклад, Себа сказав, що захворів після укусу скорпіона, а бідолашний Пеннуб мусив доглядати за хворою матір'ю.

У деяких випадках працівникам доводилося доглядати за дружиною чи донькою під час менструації, але примітно, що суспільство було достатньо прогресивним, щоб визнати це поважною причиною для відсутності на робочому місці.

Цікаво також відзначити, що деякі працівники мусили брати відгули, щоб бальзамувати і загортати своїх померлих родичів. Це був складний і тривалий процес, який містив інгредієнти з різних куточків світу. Пристрасть до муміфікації була настільки великою, що допомагала підтримувати стародавню глобальну торговельну мережу.

Коли вони не займалися бальзамуванням, робітники проводили багато часу за варінням пива, що було поважним виправданням відсутності на роботі в Стародавньому Єгипті.

Пиво — поживний напій, який давали дітям і дорослим. Воно мало центральне значення для давньоєгипетського суспільства. Напій пов'язували з богами, його приносили їм у жертву. Робітники, які будували піраміди, отримували пиво як частину свого щоденного раціону, а іноді пивом виплачували заробітну плату.

Ця дивовижна картина життя Давнього Єгипту показує, що гнучкий графік роботи не є сучасним винаходом. У ці безпрецедентні часи нам усім не завадив би вихідний день для пива. Але успіхів вам у поясненні цього вашому відділу кадрів!

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