Як персонаж із Doom. Нещасна доля неандертальця в Італії стала ще гіршою після його смерті

Людину Альтамура, як її почали називати, повністю покривав "печерний попкорн" увесь цей час, а отже, її останки залишалися недоторканими понад 100 000 років.

У 1993 році група спелеологів, які досліджували печеру Ламалунга в Альтамурі на півдні Італії, виявила практично повний скам'янілий скелет людини, замурований у скелі. Печера, утворена карстовою воронкою, стала ідеальним середовищем для збереження останків, які, як пізніше з'ясувалося, належали неандертальцю, що загинув між 128 000 і 187 000 років тому, пише IFLScience.

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Людину Альтамура, як її почали називати, вкривав "печерний попкорн" — явище, спричинене накопиченням кальциту, розчиненого в дощовій воді, на поверхні підлоги печери. Це відкриття дозволило краще зрозуміти середовище, в якому жив і помер чоловік, оскільки "печерний попкорн" зазвичай утворюється у вологих місцях, де вода може стікати по поверхні, вказуючи на вологе середовище і потік повітря.

Відкриття людини з Альтамури було дивовижним, але воно також дало певне уявлення про можливу причину її смерті Фото: Riga et al, PLOS ONE 2020 (CC BY 4.0)

Відкриття людини Альтамури було дивовижним, але воно також дало певне уявлення про можливу причину її смерті. Команда дослідників припустила, що чоловік впав у вирву й опинився в пастці.

Його останки знайшли в концентрованому місці, на відміну від інших фауністичних решток у печері, які розсіялися під водою. Команда дійшла висновку, що людина, ймовірно, померла від голоду або зневоднення до того, як її останки покрило "попкорном" і збереглися протягом понад 100 000 років.

Попри неймовірні висновки, дослідження скелета могло б завдати йому непоправної шкоди, тому його залишили на місці. Натомість вчені вивчали його за допомогою спостережень на місці та фотографій.

У 2020 році інша команда науковців проаналізувала зуби чоловіка і з'ясувала, що на момент смерті він був дорослим, хоча й не старим. Вони також виявили, що один з його зубів, ймовірно, випав за кілька тижнів до смерті, що спричинило зміну розташування інших зубів на правій верхньощелепній аркаді.

Втрата зуба, ймовірно, сталася до смерті чоловіка, оскільки резорбція альвеолярного відростка все ще перебувала на початковій стадії.

Людина Альтамури продовжує інтригувати вчених донині, відкриваючи вікно в життя наших предків-неандертальців і середовище, в якому вони жили. Виявлення його останків у печері Ламалунга є свідченням здатності природи зберігати минуле.

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