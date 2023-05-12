Антидепресанти проти хронічного болю: чому нам потрібно переосмислити спосіб лікування

Хронічний біль вражає мільйони людей у всьому світі, але сучасні методи лікування можуть бути не настільки ефективними, як ми вважали раніше.

Нове дослідження показало, що ефективність антидепресантів у лікуванні хронічного болю не зовсім визначена. Хоча попередні дані свідчили про те, що ці препарати можуть полегшити невропатичний біль, результати масштабного метааналізу закаламутили воду. Причини хронічного болю різноманітні і до кінця не вивчені, пише IFLScience.

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Британська дослідницька група переглянула численні бази даних, щоб знайти будь-які дослідження або клінічні випробування, в яких люди з хронічним болем отримували антидепресанти, а потім провела комплексний мережевий метааналіз, щоб оцінити ефективність різних препаратів.

У результаті пошуку знайдено 176 досліджень, що включали майже 29 000 учасників, які отримували 89 різних препаратів або комбінацій препаратів для полегшення болю при таких станах, як фіброміалгія, нервовий біль або біль у скелетно-м'язовій системі. Найчастіше використовували препарати групи SNRI, TCA та SSRI.

Результати виявилися невтішними: дулоксетин став єдиним антидепресантом, який, схоже, давав певну користь у полегшенні болю, причому пацієнти, які приймали стандартну дозу, частіше почувалися краще, ніж коли вони приймали плацебо.

Мілнаципран був можливим претендентом, але доказів його ефективності недостатньо. Щодо всіх інших антидепресантів, дані не дали достатньо доказів, щоб зробити висновок про їхню ефективність у полегшенні болю.

Деякі з них мали незначний вплив на настрій, але дослідження не враховували стан психічного здоров'я учасників, що зробило результати непевними.

Безпека також викликала занепокоєння: дані не надали надійних доказів безпеки антидепресантів у лікуванні хронічного болю в короткостроковій або довгостроковій перспективі.

З усім тим дослідники застерігають: пацієнтам, які виявили ефективність антидепресантів, слід продовжувати їх прийом. І хоча результати дослідження були невтішними, вчені сподіваються, що вони допоможуть політикам призначати антидепресанти з урахуванням індивідуальних потреб.

За словами експертів, отримані результати не обов'язково свідчать про марність препаратів, а ймовірніше наголошують на необхідності проведення якісніших клінічних випробувань та персоналізованого підходу.

Дослідники стверджують, як показує цей комплексний аналіз, коли клінічні випробування розробляються з припущенням, що больові відчуття у всіх людей однакові, більшість антидепресантів має обмежене застосування для лікування хронічного болю.

Біль проявляється по-різному у різних людей, і не всі реагують на одні й ті ж ліки. Питання, яке ми повинні ставити, не "чи ефективні антидепресанти для лікування болю?", а "для кого ефективні антидепресанти?".

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