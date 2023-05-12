Небезпечний біль. Експертка назвала 4 повсякденні пози, які призводять до пошкодження спини

Їзда в автомобілі і навіть перегляд новин у смартфоні можуть стати причиною появи сильних болів у спині.

Ви можете подумати, що заснути на дивані після виснажливого робочого дня не зашкодить вашій спині, але фізіотерапевтка Семмі Марго з Лондона не погодиться з цим твердженням. Вона назвала чотири повсякденні пози, які люди приймають у різних ситуаціях, і вони можуть завдати дуже серйозної шкоди хребту, пише Daily Mail.

Фізіотерапевтка Семмі Марго з Лондона вважає, що існує чотири найпоширеніші пози, що впливають на здоров'я спини, які люди приймають майже щодня. Завдяки цьому здоров'я хребта значно погіршується, що призводить до подальших ще більших проблем зі спиною.

4 повсякденні пози, що викликають біль у спині, на думку експертки з Великобританії.

Згорблене положення при їзді за кермом

За словами Марго, часто при їзді за кермом люди надто схиляються над ним і в такому стані їдуть дуже довго. Щоб захистити хребет, експертка рекомендує завжди змінювати положення тіла на сидінні та стежити за тим, щоб спина була в рівному положенні. Найголовніше, щоб коліна завжди були нижчими за стегна при їзді. Фізіотерапевтка рекомендує розташувати сидіння так, щоб воно було трохи відкинуте назад і не було повністю вертикально під кутом 90 градусів.

Згорблене положення під час роботи за столом

Робота за столом може ускладнити підтримку хорошої постави, адже люди часто схиляються над робочим місцем і плечі ніби звисають над клавіатурою комп'ютера чи ноутбука, каже експертка.

"Робоче місце не завжди влаштоване так, щоб підтримувати здоров'я вашої шиї та хребта. Намагайтеся сидіти так, щоб вуха, плечі та стегна були на одній лінії, а плечі розправлені", — каже Марго.

За словами експертки, регулярні перерви у роботі є ключем до підтримки здоров'я спини.

Згорблене положення при користуванні смартфоном

За словами Марго, згорбившись над телефоном і нахиливши голову вперед, ви значно збільшуєте навантаження на шию. Це може призвести до значних порушень у шийних хребцях.

"У положенні стоячи намагайтеся, щоб вухо, плече, стегно і кісточка були на одній лінії. Спробуйте встати спиною до стіни як орієнтир. У положенні сидячи тримайте телефон прямо перед очима, при цьому не сильно нахиляючи спину", — каже фізіотерапевтка.

Сон на дивані

Після напруженого дня деякі люди засинають на дивані. Але це може призвести до неприродного стану хребта. Експертка вказує на те, що такий сон може нашкодити не лише спині, а й шиї. За словами Марго, якщо вже спати на дивані після важкого робочого дня, то краще це робити на боці. При цьому слід використовувати більш плоску подушку.

Семмі Марго вважає, що найкращий засіб для боротьби з болями в спині — це профілактика та запобігання причинам, які призводять до цих болів.

Щойно з'являються перші болісні відчуття в спині потрібно терміново звертатися до лікарів і не зволікати з цим. Тому що біль у спині може бути ознаками різних хвороб хребта і чим раніше почнеться лікування, тим більше шансів, що ви проживете щасливе життя без болю, вважає Марго.

Як профілактику фізіотерапевтка рекомендує фізичні вправи для зміцнення м'язів спини і, звичайно ж, підтримання гарної постави.

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Важливо! Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.