Геомагнітний апокаліпсис на Землі: людство матиме всього 30 хвилин на підготовку до бурі

Найсильніша геомагнітна буря може вивести з ладу системи зв'язку, енергосистеми та теоретично навіть призвести до повного відключення Інтернету.

Вчені з NASA вважають, що за допомогою нового алгоритму машинного навчання можна буде прогнозувати появу на Землі найнебезпечніших для планети геомагнітних бурь. Цей алгоритм дозволить попередити землян про появу такої події за півгодини до того, як потужні потоки плазми та найсильнішого випромінювання від Сонця вдарять у Землю, пише ScienceAlert.

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Космічна погода впливає на всі об'єкти Сонячної системи тією чи іншою мірою. Якщо на Землі погода – це стан атмосфери у певному місці у певний час, то космічна погода – це можна сказати умови у просторі навколо Сонця, які й формує наша зірка.

Як це вона робить? На Сонці постійно виникають сонячні спалахи та корональні викиди маси. Іноді вони відбуваються окремо, іноді разом. Тобто в цьому випадку відбувається виверження різної потужності, коли потоки заряджених сонячних часток та намагніченої плазми відлітають далеко в космос.

Найсильніша геомагнітна буря може вивести з ладу системи зв'язку, енергосистеми та теоретично навіть призвести до повного відключення Інтернету Фото: Express

На шляху цих потоків часто виявляється Земля і під час взаємодії сонячних часток з магнітним полем планети виникають геомагнітні бурі. Найсильніша геомагнітна буря може повністю вивести з ладу системи зв'язку, енергосистеми і теоретично навіть призвести до повного виходу з ладу Інтернету.

Поки що на Землі за останні роки не було дуже сильних геомагнітних бурь, а ті, що з'являються, мають короткочасний негативний ефект на наші технології. Але попереду на нас чекає таке явище, як сонячний максимум, тобто це пік активності Сонця, що настає в середині його 11-річного циклу активності.

Що це означає? Це означає, що вже через 2 роки, а можливо, і раніше Сонце почне вивергати все більше і більше плазми і найсильнішого випромінювання в космос. Таким чином, існує ймовірність появи найсильніших геомагнітних бурь. Але прогнозувати їхню появу дуже складно. В основному вчені дізнаються про такі події вже постфактум або буквально за кілька хвилин до завдання удару по Землі.

Нині за Сонцем та його активністю стежать багато космічних апаратів, які можуть ідентифікувати появу найсильніших спалахів на нашій зірці. Дані з цих апаратів, а також дані наземних станцій стеження, вчені з NASA використовували для наповнення інформацією нового алгоритму машинного навчання.

Попереду на нас чекає таке явище, як сонячний максимум, тобто це пік активності Сонця, що настає в середині його 11-річного циклу активності Фото: NASA

Вчені назвали новий алгоритм DAGGER і з його допомогою, як стверджують вчені, тепер можна буде дізнатися про вбивчу геомагнітну бурю, що наближається, за 30 хвилин до того, як вона з'явиться на Землі. При цьому новий алгоритм навіть зможе спрогнозувати на який регіон Землі буря вплине і яким саме буде цей вплив.

За словами вчених, новий алгоритм працює набагато швидше, ніж подібні аналоги і може обробляти інформацію з такою швидкістю, що видаватиме прогноз космічної погоди щохвилини. До того ж, новий алгоритм може скласти прогноз абсолютно для всієї планети, а не лише для окремих її регіонів.

Тепер цей алгоритм прогнозування появи геомагнітних бурь буде впроваджено у системи наземного стеження за космічною погодою. Але на це може піти кілька років, хоча вчені вважають, що алгоритм встигне проявити себе ще до настання піку сонячної активності у 2025 році.

Як уже писав Фокус, 16 травня, у вівторок на Землі очікується поява нової геомагнітної бурі, але вона належатиме до класу G1. Це найслабкіші з можливих геомагнітних бур. Справді вбивчою бурею вважатимуться ту, що належить до класу G5.

Раніше Фокус писав про те, що тиждень тому на Землю обрушилася сильна геомагнітна буря. Вона стала причиною відключення радіозв'язку в деяких регіонах планети, а також через неї з'явилися полярні сяйва в невластивих їм місцях.