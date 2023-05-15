Прорив у лікуванні синдрому Ашера: нова генна терапія допоможе відновити слух та зір

Дослідники вважають, що нова технологія допоможе у лікуванні виснажливого генетичного захворювання.

Синдром Ашера типу 1F є рідкісним виснажливим генетичним захворюванням, яке характеризується глухотою, порушенням рівноваги та поступовим погіршенням зору. Вчені розробили "міні-генну" терапію і вже випробували її на мишах, пише SciTechDaily.

Нове дослідження є спільною роботою вчених з Гарвардської медичної школи, Массачусетського університету очей та вух та Університету штату Огайо, і дослідники вважають, що їм вдалося зробити перший крок до створення генної терапії синдрому Ашера типу 1F.

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Під час дослідження вони по суті розробили "міні-ген", простіше кажучи, укорочену версію гена, який використовується для заміни гена, що мутував у Usher 1F. Відомо, що ця мутація робить волоскові клітини внутрішнього вуха пацієнта нездатними виробляти білок, що грає ключову роль у передачі звуку. Дослідники також відзначають, що втрата зору при синдромі Ашера пов'язана з дещо іншою формою того ж білка, цей метод надалі також можна буде використана і для запобігання сліпоті у пацієнтів із синдромом Ашера.

За словами співавтора дослідження Артура Інджикуляна, пацієнти із цим синдромом народжуються з глибокою втратою слуху, а згодом починає прогресувати й сліпота. Досі дослідники мало могли запропонуватидля розв'язання цієї проблеми, проте покладають великі надії на нову генну терапію.

У більш ранньому дослідженні співавтор нинішньої роботи, професор трансляційної медицини Девід Корі з колегами виявили, що проблеми у пацієнтів із синдромом Ашера виникають через мутацію, яка перешкоджає виробленню білка під назвою протокадгерин-15. Він має трохи різні форми у вусі та оці, проте так чи інакше необхідний для правильного функціонування нашої слухової та зорової системи.

Вчені надихнулися попередньою роботою Корі та розробили терапію, яка вводитиме ДНК, що кодує протокадгерин-15, у клітину, що дозволить їй почати виробляти білок. Основна проблема у тому, що білок протокадгерин-15 досить великий, як та її ДНК, тому вчені було неможливо використовувати типову вірусну капсулу.

В результаті дослідники розробили інший варіант: вони використовували вкорочування ДНК і створили міні-ген, який також ефективний у кодуванні білка, проте досить малий, щоб поміститися всередині вірусної капсули.

Дослідники відзначають, що вивчивши структуру функціонального білка в найдрібніших деталях, їм вдалося швидше розробити його короткі версії, які й використовуватимуться у генній терапії. Далі дослідники провели клінічні тести 8 міні-генів на клітинах внутрішнього вуха у чашці Петрі, експеримент виявився успішним і вони приступили до клінічних випробувань на мишах.

В результаті вчені відібрали три міні-гени та випробували їх на мишах. Результати дослідження свідчать, що ефективним виявився лише один із них: ген успішно спонукав волоскові клітини виробляти міні-версію білка.

Автори дослідження також провели слухове тестування мишей, які отримали міні-ген та виявили, що їхній мозок був здатний сприймати звуковий сигнал, що виходили від вух. Простими словами, тварини могли чути.

Далі дослідники планують провести низку клінічних випробувань на інших тваринах, і сподіваються, що в найближчому майбутньому ця генна терапія дозволить відновити слух і зір у людей, які страждають на синдром Ашера.

Раніше Фокус писав про те, що генна терапія відновить зір, втрачений через важке дегенеративне захворювання.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.