Мікроскопічні солдати: генно-модифіковані кишкові палички вступають у війну з раком

Революціонізуючи боротьбу з раком, китайські вчені перетворили сумнозвісну бактерію E. coli на несподіваного союзника. Вони познайомили світ із двома генетично модифікованими штамами, які готові боротися з різними видами пухлин.

Група китайських дослідників поступово перетворює сумнозвісну бактерію E. coli на чудового союзника у війні проти раку. Їхнє недавнє дослідження знайомить нас із двома спеціально розробленими агентами кишкової палички, призначеними для знищення різних типів ракових клітин у мишей. Хоча шлях до випробувань на людях ще належить пройти через численні дослідження і перевірки, автори бачать майбутнє, в якому ці бактеріальні солдати можуть стати переломним моментом у терапії раку, пише Gizmodo.

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Концепція використання бактерій як убивць раку не нова. Деякі бактерії вміють проникати в ракові клітини і знищувати їх. Їхній малий розмір та інші унікальні властивості потенційно можуть зробити їх зручним засобом доставки широкого спектра ліків. Але проблема завжди полягала в тому, щоб використати їхню силу і водночас не допустити, щоб вони обернулися проти організму, який вони мають захищати. Однак вчені з Медичної школи Шеньчженського університету та їхні колеги вважають, що вони перебувають на порозі подолання деяких із цих перешкод.

У їхньому передовому дослідженні розповідається про створення двох спеціально розроблених штамів кишкової палички, призначених для боротьби з раком. Перший штам, який отримав кодову назву mp105, був створений для боротьби з різними видами раку. Він може бути введений у кровотік і запрограмований на короткий термін життя — у кращому разі кілька годин — щоб мінімізувати можливу шкоду здоровим клітинам. Другий штам, m6001, — це витривалий солдат, покликаний полювати за твердими пухлинами, розпізнаючи глюкозу (оскільки ці пухлини часто відчувають нестачу глюкози) і уникаючи її. Є надія, що цей механізм "шукати і знищувати" може запропонувати найпряміший і найбезпечніший шлях до пухлини.

Перші випробування в лабораторії і на мишах показали обнадійливі ознаки того, що mp105 і m6001 справляються з поставленим завданням. Mp105 продемонстрував двоспрямовану атаку на ракові клітини, безпосередньо знищуючи їх і одночасно руйнуючи імунні клітини, що підтримують пухлину, і, схоже, згуртував власні захисні сили організму проти раку. M6001 продемонстрував ще потужнішу протиракову силу проти твердих пухлин, на які він був спрямований. Найкращі результати спостерігалися за спільного використання обох штамів, при цьому не було відзначено істотної короткострокової шкоди для здоров'я за використання жодного з них.

Хоча важливо пам'ятати, що це всього лише одне дослідження, і випробовувані — миші, а не люди, це багатообіцяючий початок. Попереду довгий шлях перевірки цих результатів і оцінки довгострокової безпеки, перш ніж буде дано зелене світло випробуванням на людях. Можливо, є також способи підвищити ефективність роботи цих бактеріальних командос. Але якщо їхня робота і далі буде приносити плоди, команда припускає, що їхня двостороння стратегія зможе боротися з широким спектром ракових захворювань. Наприклад, mp105 може вести війну проти різних видів раку систематично, в той час як m6001 може зосередитися на знищенні твердих пухлин локально, потенційно працюючи в тандемі з mp105.

За словами дослідників, "ці дві протиракові бактерії та їхня комбінація відкривають різні можливості, роблячи бактеріальну терапію раку реальним рішенням".

Це останнє починання в більш широкому науковому русі, що вивчає використання мікробів для боротьби з раком. В аналогічних дослідженнях уже тестуються віруси, генетично модифіковані для боротьби з раковими клітинами.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.