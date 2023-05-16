Нове відкриття: "суперзірки" дали відповідь астрономам на одну із загадок Чумацького Шляху

Вчені з'ясували, що за створенням дивних зоряних скупчень у нашій галактиці стоять "суперзірки".

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи зробили важливе відкриття. Їм вдалося з'ясувати, яким чином з'явилися дивні скупчення з мільйонів зірок у Чумацькому Шляху, пише Forbes.

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Одна із загадок нашої галактики, та й взагалі будь-якої іншої галактики у Всесвіті, полягає в тому, що астрономи не до кінця розуміють, як саме з'явилися такі незвичайні групи з мільйонів зірок, які називаються кулястими зоряними скупченнями. Вважається, що ці об'єкти, що складаються з щільно розташованих у просторі зірок, є найбільшими за масою і найстарішими зоряними скупченнями в космосі.

Кулясте зіркове скупчення Омега Центавра знаходиться в нашій галактиці і є її найбільшим, найяскравішим і найпотужнішим кулястим скупченням з відомих. Це скупчення знаходиться на відстані 15 тисяч світлових років від нас, тому воно є одним із найближчих до Землі. Діаметр зоряного скупчення становить 150 світлових років, і воно складається з приблизно 10 млн зірок Фото: Forbes

Якщо дивитися на багато кулястих зоряних скупчень із Землі, то здається, що всі вони розташовані компактно в центрі нашої галактики Чумацький Шлях. Зараз астрономам відомо про існування 177 кулястих зоряних скупчень, але багато питань, які стосуються цих величезних об'єктів, залишаються без відповіді. Яка природа цих зоряних скупчень? Як вони з'явились? І найголовніше: чому в цих щільних групах із мільйонів зірок останні значно відрізняються за складом, адже вони мали з'явитися з однієї хмари з газу та пилу?

Багато десятиліть астрономи намагаються знайти відповіді на ці дуже важливі питання і тепер їм, здається, це вдалося зробити за допомогою космічного телескопа Вебб. Вчені вважають, що ці кулясті скупчення могли створити надмасивні давні зірки.

У дослідженні, опублікованому в журналі Astronomy and Astrophysics, сказано, що астрономам вдалося виявити вперше хімічний слід надмасивних зірок у кулястих зоряних скупченнях, які існували вже через 440 млн років після Великого вибуху. За словами вчених, давні "суперзірки" мали масу, яка була більша за масу Сонця в 5-10 тисяч разів. При цьому температура в їхньому ядрі була вищою в 5 разів, ніж у ядрі Сонця.

Кулясте зоряне скупчення М 22 також знаходиться в нашій галактиці, його діаметр становить приблизно 100 світлових років, і воно розташоване на відстані приблизно 10 тисяч світлових років від нас, тому воно є одним з найближчих до Землі Фото: Forbes

Знайти хімічні залишки таких надмасивних зірок дуже складно, адже вони зникли дуже швидко за космічними мірками. Але кулясті зоряні скупчення існують, а тому їхнє вивчення дає можливість розгадати їхню природу, кажуть вчені.

Автори дослідження вказують на те, що відомим кулястим зоряним скупченням від 10 до 13 млрд років, тобто вони з'явилися в ранньому Всесвіті. У той же час найдавніші зірки могли прожити максимум 2 млн років, перш ніж вибухнули надновими. За словами вчених, тому вони дуже рано зникли із зоряних скупчень, що спостерігаються нині, залишивши лише свої хімічні сліди.

Нове відкриття астрономи зробили завдяки спостереженню за допомогою телескопа Вебб однією з найдальших і найдавніших відомих галактик під назвою GN-z11. Вважається, що вона з'явилася приблизно 13,4 млрд років тому і телескоп упіймав світло, що виходить від неї, коли галактиці було всього кілька десятків мільйонів років.

Галактика GN-z11 Фото: NASA

Аналіз цього світла показав дуже високий вміст азоту, що, на думку авторів дослідження, можна пояснити лише тим, що сталося згоряння водню за екстремально високих температур.

У галактиці GN-z11 зірки розташовані дуже щільно одна до одної, а це означає, що кулясті зоряні скупчення формувалися всередині цієї галактики ще в той час, коли надмасивні зірки все ще існували, вважають вчені.

Тепер астрономи хочуть продовжити вивчення інших кулястих зоряних скупчень у далеких галактиках, щоб підтвердити свою теорію.

Як уже писав Фокус, у нічному небі Землі з'явиться яскрава блакитна точка і вона знаходиться за 240 трлн км від нас. Яскрава синя точка на нічному небі, яку можна побачити неозброєним оком до кінця травня, є однією з п'яти найяскравіших зірок, які видно з нашої планети.