Загадковий тремор. Де стрясло данський острів Борнгольм, і це точно не землетрус

Надзвичайно дивних відчуттів зазнали місцеві жителі, коли днями відчули бурчання та тремтіння землі, але вчені досі не знаю, що це було.

13 травня понад півсотні жителів данського острова Борнгольм зв'язалися з Геологічною службою Данії та Гренландії (GEUS). Місцеві жителі повідомили про незрозумілі поштовхи, які вони прийняли за землетрус, але цей тремор загнав вчених у глухий кут, пише IFLScience.

Місцеві жителі розповіли, що почули глибоке бурчання і зазнали тиску у вухах, а також відчули тремтіння землі, коли почалися підземні поштовхи. Дослідники з GEUS перевірили дані сейсмографів і насправді зафіксували поштовхи магнітудою 2,3. Тоді вчені припустили, що такі дивні події могли бути викликані землетрусом, але вони були дуже здивовані, коли з'ясували, що це зовсім не так.

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Пізніше дослідники припустили, що поштовхи на острові могли бути пов'язані з хвилями акустичного тиску з невідомого джерела. Ще пізніше припустили, що поштовхи на острові були пов'язані з військовими навчаннями, які проходили у Польщі, більш ніж за 140 кілометрів на південь від острова. Однак пізніше дослідники виключили обидва ці варіанти.

За словами дослідників GEUS, сейсмологи вважають, що ймовірність того, що поштовхи на острові виникли внаслідок контрольованого вибуху в Польщі, який був зроблений незадовго про перші повідомлення про поштовхи, сягає нуля. Це поставило дослідників у глухий кут.

Відомо, що внаслідок незрозумілого землетрусу, на щастя, ніхто не постраждав, проте відомо про випадки, коли не витримали та тріснули стіни будинків. Втім, попри те, що дослідники з GEUS спантеличені, у доцента наук про Землю в Університеті Упсали Бйорна Лунда є своя теорія.

За словами вченого, коли дослідники отримують подібні повідомлення про гуркіт і трясіння, це може бути пов'язано з тим, що повітряні сили долають звуковий бар'єр у морі, а атмосферні умови в цей момент були такими, що звуковий удар буквально прокотився сушею. За словами Лунда, це цілком можливо за певних погодних умов.

Зазначимо, що аналогічні повідомлення надходили до геологічних служб від мешканців північного заходу Англії у 2022 році. Тоді дослідники також не одразу змогли розгадати загадку, проте пізніше було встановлено, що бойовий літак "Тайфун" подолав звуковий бар'єр біля узбережжя. Втім, так чи інакше точна причина поштовхів, що відчуваються в Бронгольмі, залишається загадкою.

Раніше Фокус писав про те, що морозні землетруси обрушилися на місто у Фінляндії 26 разів за 7 годин.