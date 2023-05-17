Універсальне щеплення. Починається випробування передової вакцини проти грипу на основі мРНК

У світі медичних чудес на горизонті з'являється новий чемпіон — універсальна вакцина проти грипу, заснована на технології мРНК. Ці перегони за новий захист від грипу перебувають тільки на ранній стадії, але вже набирають обертів.

Наразі факел першості несе Університет Дьюка, розташований у самому серці Дарема, штат Північна Кароліна. Тут група наукових дослідників занурюється в першу фазу випробувань експериментальної вакцини під назвою H1ssF-3928 mRNA-LNP. Вона була винайдена в лабораторіях Дослідницького центру вакцин Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (НІАІЗ), пише New Atlas.

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Близько 50 добровольців віком від 18 до 49 років вирушать у цей науковий експеримент. Вони будуть розділені на три групи, кожна з яких отримає свою дозу експериментальної вакцини — 10, 25 і 50 мікрограмів. Щойно буде знайдено оптимальне дозування, ще десять учасників отримають ретельно вивірений засіб. Окрема група, для порівняння, отримає стандартне щеплення від сезонного грипу "чотири в одному", що дасть змогу оцінити ефективність нового препарату.

Протягом наступних 12 місяців за учасниками спостерігатимуть, відстежуючи реакцію їхнього організму на цю новітню вакцину та оцінюючи можливі побічні ефекти.

Грип, це наш вічно мінливий ворог, який щороку сіє хаос. Центри з контролю і профілактики захворювань малюють похмуру картину: у найважчі роки з 2010 до 2020 року грип призвів до 710 000 госпіталізацій і 52 000 смертей тільки у США. У глобальному масштабі щорічна кількість смертей може досягати приголомшливих 650 000.

Доктор Г'ю Ачінклосс, виконувач обов'язків директора НІАІЗ, підкреслює величезний потенціал цієї універсальної вакцини проти грипу. Він сподівається, що вона зможе зупинити виснажливий цикл щорічного розроблення та застосування щеплень від грипу і зміцнити наш захист від потенційно небезпечних для пандемії штамів.

Запуску цього випробування передувало багатообіцяюче дослідження Дослідницького центру вакцин НІАІЗ. Їхнє випробування наночастинкової вакцини H1ssF на ранній стадії, проведене у 2019-2020 роках, викликало широку реакцію антитіл у 52 учасників віком 18-70 років.

Ця експериментальна вакцина використовує інший підхід: вона націлена на білок грипу гемаглютинін. Хоча частини цього білка змінюються в міру мутації вірусу, його стрижень залишається відносно стабільним, що робить його привабливою мішенню для універсальної вакцини.

Нове випробування являє собою поєднання двох технологій: вакцини з наночастинками H1ssF і мРНК. Кінцева мета — потужна, точно керована імунна відповідь.

Доктор Еммануель Волтер, експерт із вакцин Дьюка, зазначає підступну звичку грипу змінюватися з часом, що знижує ефективність наявних вакцин. Він сподівається, що нова формула нарешті зможе перехитрити вірус.

Однак вакцина H1ssF-3928 з мРНК-ЛНЩ — не єдине шоу в місті. Компанії CureVac і GSK, Pfizer і BioNTech працюють над своїми версіями щеплення від грипу, причому Pfizer і BioNTech також інтегрують компонент COVID-19.

Проте шлях не завжди буває гладким. Нещодавно компанія Moderna визнала, що її вакцина mRNA-1010 не зовсім вдало пройшла випробування фази 3. Але такою є природа наукового прогресу: захопливі перегони, сповнені обіцянок, проблем і надій на більш здорове майбутнє.

Раніше Фокус писав про фактор, який може знижувати ефективність вакцин. Різні групи людей реагують по-різному.

Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.