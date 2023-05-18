На Землі очікується сильна геомагнітна буря: проблеми вже виникли на двох континентах

Те, про що попереджали вчені, вже почалося: на Сонці з'являються найпотужніші спалахи.

Якщо ви вважаєте, що Сонце просто "світить і гріє", ви глибоко помиляєтеся. Наша зірка, ця величезна сфера, наповнена плазмою, є об'єктом, який впливає своєю активністю на весь навколишній космос. В тому числі і на нашу планету. На Сонці з'явився один із найпотужніших спалахів, і викид енергії вже призвів до появи проблем на двох континентах. Але це лише початок, адже попереду на нас чекає, можливо, потужна геомагнітна буря, завдяки майбутньому виверженню, пише Space.

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Вчені з Центру прогнозування космічної погоди, США заявили про те, що космічні апарати NASA та наземні станції стеження зафіксували потужний викид енергії на Сонці, тобто сонячний спалах пізно ввечері 16 травня. Це був один з найсильніших спалахів, якому привласнили клас М9.6, хоча можливо насправді це був сонячний спалах класу Х.

Цей спалах стався в сонячній плямі, яка була не повністю звернена до Землі і все-таки потік найсильнішого електромагнітного випромінювання досяг нашої планети менш ніж за 10 хвилин. В результаті сонячні частки проникли у верхні шари атмосфери планети, що призвело до відключення на кілька годин радіозв'язку на широких територіях Землі. За словами вчених, ці проблеми виникли у деяких регіонах Північної та Південної Америки, а також у Центральній Америці.

Космічний апарат SDO за допомогою своїх приладів зафіксував дуже сильний спалах на Сонці класу М 9.6

Згідно з прогнозом вчених, ця сонячна пляма вже в суботу, 20 травня, в результаті обертання Сонця буде звернена у бік нашої планети. Це означає, що черговий спалах, який може супроводжуватися корональним викидом маси, призведе до появи однієї з найпотужніших геомагнітних бурь.

Спочатку викид енергії може досягти Землі вже того ж дня, а потім уже в понеділок або у вівторок, тобто 22 або 23 травня, потоки плазми можуть врізатися в Землю, що й спричинить геомагнітну бурю.

Сонячна пляма, в якій з'явився сонячний спалах класу М9.6 Фото: NASA

Хоча вчені присвоїли попередньому спалаху клас М9.6, через те, що він з'явився в трохи прихованій сонячній плямі, насправді вона могла бути і класу Х. Тому наступне таке виверження може бути одним із найсильніших, які можливі на Сонці, тобто саме класу Х. Коли відбуваються такі виверження, то на Землі з'являються геомагнітні бурі рівня G3, G4 і навіть G5. Ці бурі можуть призвести до дуже масштабних відключень радіозв'язку та значних збоїв у роботі енергосистем на планеті.

Прогнозувати появу сонячних спалахів неймовірно складно, а тому вчені можуть будувати лише припущення про те, коли саме вони з'являться і яку силу матимуть. Але вчені вже попереджали про те, що починається той період, коли Сонце дуже часто вивергатиме потужні потоки енергії та плазми найближчим часом. Це пов'язано зі зростанням активності Сонця, яка досягне свого піку через 2 роки.

Вчені вже попереджали про те, що починається той період, коли Сонце дуже часто вивергатиме потужні потоки енергії та плазми найближчим часом Фото: Forbes

Найпотужнішими спалахами на Сонці вважаються події класу Х. Менш сильні приблизно в 10 разів спалахи мають клас М (якраз такий спалах стався 16 травня, а можливо 20 травня це буде і потужніший спалах). Перед спалахами цього класу знаходяться спалахи класу С, які часто останнім часом з'являлися на Сонце. Ще більш слабкими спалахами є події класу В і незначні викиди енергії мають клас А.

Кожен клас спалахів на Сонці має ще й цифрові значення (від 1 до 10), що показує рівень потужності спалаху. Тобто, якщо стався спалах класу М9.6, то якби він був сильнішим на 4%, то це вже був би спалах класу Х. Але спалахи класу Х не мають цифрових обмежень. Тобто такі викиди енергії можуть мати значення і Х11, і навіть Х20. Вчені вважають, що всі спалахи, які йдуть після Х10, можуть викликати таку сильну геомагнітну бурю, що вона може призвести до повного блекауту на Землі на довгий час.

Фокус вже писав, що вчені активно займаються створенням методів раннього прогнозування космічної погоди, тобто створюють нові технології для раннього виявлення небезпечної для Землі сонячної активності. Нещодавно їм удалося створити новий алгоритм машинного навчання, який дозволить виявити найсильнішу геомагнітну бурю ще до її початку.