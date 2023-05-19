Навігатор по харчуванню: вибір курсу між вегетаріанською та піскатаріанською дієтами

Вибір дієти може виявитися непростим завданням. Експерти розібрали тонкі нюанси між вегетаріанською і піскатаріанською дієтами, щоб допомогти вам зробити усвідомлений вибір на користь здорового способу життя.

У міру розширення всесвіту дієт, іноді з'являються сузір'я, які сяють найяскравіше — цільні зерна, фрукти, бобові, горіхи та насіння відіграють головні ролі в найкращих режимах харчування. Але серед цього складу є відмінності, деякі з яких так само тонкі, як мерехтіння найдальшої зірки, пише The Hindu.

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У дієтичному дербі Американської асоціації серця, яке нещодавно завершилося, фінішну лінію перетнули чотири дієти — дієта Деш, пескатаріанська, середземноморська та вегетаріанська. Дві з них, які знайшли відгук у травній системі мільйонів людей — це вегетаріанська і пескаріанська дієти. Давайте зануримося в цю тему.

Вегетаріанський шлях

В одіссеї здоров'я вегетаріанська дієта стала надійним супутником, каже відома експертка з харчування з Мумбаї. На її думку, скарбниця рослинної їжі багата на поживні речовини. "Від клітковини до мінералів, вітамінів і мікроелементів — кожен овоч робить свій внесок у створення полотна здорового тіла", — розмірковує вона. Однак вегетаріанський шлях являє собою білкову головоломку — метою більшості є 0,8-1 грам білка на кілограм ідеальної ваги тіла. Рішення? Прагніть до 20-25 грамів (скажімо, чашка сочевиці, домашнього сиру, грецького йогурту або шматочок тофу розміром з долоню) за один прийом їжі, підкреслюючи різноманітність. І не забудьте замочити сочевицю і боби на 12-18 годин, перш ніж розпалювати плиту.

Піскатаріанський маршрут

Уявіть собі вегетаріанську дієту, а потім додайте в неї відтінки риби і морепродуктів. Це і є піскатаріанська дієта, і, за словами експертів, вона є золотою жилою. Вони описують її як таку, що дає вам щедрість вегетаріанської дієти і посипає її хорошими жирами з морепродуктів. Індійська дієта, яка, як відомо, не містить омега-3 жирних кислот, може заповнити їхній дефіцит за допомогою жирної риби, такої як скумбрія або дикі сардини. Експерти рекомендують вживати порцію в 200 грамів два або три рази на тиждень. Ця стратегія дає змогу уникнути ризику, пов'язаного з ртуттю і стійкими органічними забруднювачами (СОЗ), зокрема горезвісним ДДТ.

Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) — це токсичні хімічні речовини, які негативно впливають на здоров'я людини і навколишнє середовище в усьому світі. Вони можуть переноситися вітром і водою та зберігатися в навколишньому середовищі, накопичуючись у живих організмах і створюючи ризик виникнення несприятливих наслідків. СОЗ концентруються в харчовому ланцюзі, що призводить до біоакумуляції та біомагніфікації.

ДДТ (дихлор-дифеніл-трихлоретан), один із найвідоміших СОЗ, є синтетичним пестицидом, який широко застосовували в середині 20-го століття. Хоча ДДТ був дуже ефективним у боротьбі з такими захворюваннями, як малярія і тиф, він справив руйнівний вплив на навколишнє середовище, знищивши популяції птахів завдяки витонченню шкаралупи їхніх яєць. Крім того, ДДТ і продукти його розпаду токсичні для людини і можуть викликати репродуктивні, розвиваючі та неврологічні ефекти.

Для зниження рівня важких металів експерти запропонували включити в раціон листя коріандру, сік селери, а також поєднання червоно-фіолетових фруктів і овочів, таких як буряк і джамун.

Заключна порада

Якщо ви небайдужі до риби і не пов'язані культурними або релігійними узами, включіть кілька порцій у свій раціон. Якщо морепродукти для вас недоступні, організуйте свою вегетаріанську дієту так, щоб у ній гармонійно поєднувалися білки. Який би шлях ви не обрали, не забувайте виганяти з раціону шкідливі продукти — нездорову і надперероблену їжу.

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Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.