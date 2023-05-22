Секрет у послідовності: вчені розповіли, як приготувати найсмачнішу чашку чаю

Нове дослідження розкриває секрет приготування ідеальної чашки чаю — дотримуйтесь вказівок вчених.

Вперше чай був завезений до Європи ще у 1650-х роках, відтоді він став національним напоєм Англії та широко поширений у багатьох куточках Землі. Проте вченим знадобилося майже чотири сотні років, щоб нарешті розкрити секрет приготування ідеальної чашки чаю, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Університету Лідса зосередилися на тому, щоб відповісти на головне питання: що варто наливати першим — окріп чи молоко? Як відомо, рецепт традиційного англійського чаю передбачає наявність молока. Тепер, автор дослідження, професор Алан Макі стверджує, що наливши молоко в чашку перед додаванням окропу, ви отримаєте ту саму ідеальну чашку чаю.

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Такі висновки ґрунтуються на дослідженнях, які показали, що додавання молока насамперед допомагає протидіяти жорсткій воді, що, як відомо, непокоїть більш ніж половину британців.

Зазначимо, що попередні дослідження показали, що жорстка вода містить мінерали, які перешкоджають утворенню ароматичних сполук. Однак тепер дослідники виявили, що у молоці містяться білки, які знижують вміст цих мінералів у воді, зокрема йдеться й про таніни.

За словами професора Макі, вони з колегами виявили, що чим більше подібних мінералів у воді, тим більше вони перешкоджають розкриттю ароматичних і смакових сполук, а значить ви отримуєте тьмяну чашку чаю.

Макі також зазначає, що приготування чаю з молоком традиційним способом, замочування пакетика в гарячій воді, перш ніж вийняти його і додати молоко, призводить до того, що таніни перетворюються на тверді речовини і просто не можуть належним чином розкрити смак чаю.

Однак професор наполягає, що якщо молоко додати на початку процесу замочування чаю, то білки зможуть зв'язатися з танінами та іншими мінералами у воді, запобігаючи їх затвердінню та розкриваючи смак напою набагато краще.

Рецепт ідеальної чашки чаю з молоком Фото: BSI

До речі, в ранньому дослідженні вчені з Британського інституту стандартів з'ясували, що молоко слід спочатку наливати в чашку — принаймні, коли йдеться про заварювання в заварнику. Крім того, дослідники виявили, що для приготування ідеального чаю потрібно:

чайник із порцеляни;

не менше 2 г чаю на кожні 100 мл води;

температура води не вище 85°C.

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