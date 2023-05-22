Винні токсини. Учені виявили нову причину збільшення ваги

Нове наукове відкриття припускає, що бактеріальні залишки з наших кишечників можуть бути таємними саботажниками наших талій і провокаторами набору ваги.

Команда дослідників з Ноттінгемського університету Трента виявила докази того, що крихітні фрагменти бактерій, звані ендотоксинами, можуть залишати межі кишківника і просочуватися в кровотік, саботуючи жирові клітини зсередини, пише The Guardian.

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Це дослідження дає інтригуюче уявлення про зв'язок між цими прихованими бактеріальними інфільтраторами і підвищеним ризиком проблем зі здоров'ям, пов'язаних із вагою, включно з ожирінням і діабетом 2 типу. Вчені висунули обнадійливу ідею про те, що стратегії зниження ваги, такі як баріатрична хірургія, можуть стати щитом проти цього бактеріального натиску, тим самим рятуючи наші жирові клітини і відновлюючи наше загальне благополуччя.

Ендотоксини схожі на токсичні відбитки пальців, залишені після руйнування бактеріальних клітин. Ці невидимі винуватці часто залишаються непоміченими, сховавшись у стінках мікроскопічних мешканців нашого кишечника, і вивільняються, коли ці бактеріальні клітини гинуть. У добре функціонуючому кишківнику ендотоксини слухняно беруть участь у циклі життя і смерті нашої внутрішньої мікробної екосистеми, що вкрай важливо для нашого загального здоров'я. Однак, коли людина бореться з ожирінням, її кишечник стає менш міцним бар'єром, схильним до витоків. Це дозволяє цим бактеріальним шпигунам пробратися в кров і влаштувати тихий переворот в інших органах.

У своїй детективній роботі вчені простежили за життям 156 осіб, 63 з яких боролися з ожирінням. Їх завдання полягало в тому, щоб розгадати таємничу роль ендотоксинів у розвитку ожиріння і його партнера по злочину — діабету другого типу. Після збору і ретельного аналізу зразків крові та жиру в цієї різноманітної групи людей, серед яких були й ті, хто переніс баріатричну операцію, вони помітили щось несподіване.

Вони ретельно вивчили два типи жирових клітин — білі, які слугують нам сховищем енергії, і бурі, схожі на коричневі, — наші внутрішні печі, що спалюють цю накопичену енергію. Виявилося, що у людей, які страждають на ожиріння, білі жирові клітини рідше трансформуються у свої аналоги, що спалюють енергію.

Хто ж стоїть за всім цим? Ніхто інший, як невловимі ендотоксини, виявлені у вищих концентраціях у крові людей з ожирінням. З іншого боку, дослідники зазначили, що баріатрична хірургія значно знижує рівень цих бактеріальних саботажників у кровотоці, що призводить до поліпшення метаболізму жирових клітин.

Професор Марк Крістіан, який очолював це новаторське дослідження в Ноттінгемському університеті Трента, говорить просто: "Бактеріальні фрагменти з кишківника, що вдираються в наш кровотік, є поганою новиною для наших жирових клітин, пригнічуючи їхню звичайну роботу та метаболічну активність. Ця ситуація погіршується в міру набору ваги, підвищуючи ризик розвитку діабету".

"Схоже, що в міру збільшення ваги жирові клітини насилу справляються зі шкодою, яку завдають ці бактеріальні фрагменти. Ендотоксини з кишківника вносять розлад у метаболічний механізм наших жирових клітин і перешкоджають їх перетворенню на бурі жирові клітини — наших потенційних союзників у справі зниження ваги".

"Це дослідження підкреслює, що кишківник і жирові клітини є важливими партнерами в управлінні нашим метаболічним здоров'ям", — підсумував професор Крістіан, — "Мається на увазі, що зменшення шкоди, яку завдають ендотоксини жировим клітинам, стає дедалі важливішим у міру збільшення зайвої ваги, оскільки ці токсини втручаються в здоровий клітинний метаболізм".

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