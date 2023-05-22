Біль та стрес можна заглушити: вчені розповіли, скільки алкоголю корисно випивати на тиждень

Нове дослідження вважає, що стара приказка у тому, що "свій біль можна випити" насправді має сенс.

Про алкоголь та його вплив на організм відомо багато, проте нове дослідження поставило все з ніг на голову. Тепер дослідники вважають, що низьке та помірне споживання алкоголю щотижня насправді може бути корисним, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з університетів Кембриджа та Сіднея проаналізували дані понад 3000 британців. Всі вони повідомляли про вживання алкоголю у віці від 34 до 42 років, коли зазвичай починаються болі у спині, що паралізують. Крім того, вчені взяли у реципієнтів у віці 46 років аналіз крові, щоб контролювати рівень С-реактивного білка — маркера запалення в організмі.

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Зазначимо, що високий рівень є ознакою запалення в кровоносних судинах, тканинах та органах, а також є маркером захворювань опорно-рухового апарату, таких як артрит та біль у спині. Крім того, запалення також є ознакою астми, запального захворювання кишківника, а також здатне підвищити ризик інсультів, серцевих нападів, раку, діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

Більш ранні дослідження неодноразово довели, що надмірне вживання алкоголю загрожує збільшенням ризику запалення в організмі та мозку. Крім того, надмірне вживання алкоголю протягом тривалого періоду також пов'язане з вищим кров'яним тиском, раком та пошкодженням мозку.

Однак нове дослідження також свідчить про те, що найнижчі рівні С-реактивного білка були у тих, хто випиває в діапазоні низького та помірного споживання алкоголю, порівняно з непитущими та тими, хто випиває близько 30 порцій на тиждень.

За словами провідної авторки дослідження з Сіднейського університету Рейчел Вісонтай, вони з колегами виявили, що 7 до 10 порцій випивки на тиждень насправді можуть допомогти впоратися із запаленням та різкими болями.

Результати дослідження свідчать, що 7 келихів вина або пінт пива щотижня є оптимальним варіантом. Дослідники вважають, що це допоможе людям позбутися стресу, який є сильним фактором запалення.

Національна служба охорони здоров'я Англії (NHS) рекомендує випивати не більше 14 порцій алкоголю на тиждень: близько 6 пінт пива або 10 невеликих келихів вина. Ба більше, алкоголь рекомендують розподіляти на 3 або більше днів.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.