Вчені зберуться для розшифрування повідомлення від інопланетян: що це за сигнал і де його джерело

У розшифровці повідомлення може брати участь кожен охочий.

Вчені з американської науково-дослідної організації Інститут SETI запускають новий проєкт A Sign in Space. У межах цього проєкту вчені разом із представниками громадськості спробують розшифрувати закодоване повідомлення, яке прийде із космосу. Таким чином, за допомогою цього проєкту вчені хочуть приготувати людство до потенційного контакту з розумними інопланетянами, пише Space.

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Поки що вчені не отримали жодного доказу існування не лише позаземного життя, а й розвиненої розумної позаземної цивілізації. Але, можливо, настане той день, коли ми отримаємо повідомлення від розумних інопланетян. Тому дослідники з Інституту SETI, які займаються пошуком позаземного розуму, запускають проєкт A Sign in Space.

24 травня 2023 року о 22.00 за Києвом космічний апарат Trace Gas Orbiter, який зараз обертається навколо Марса, відправить на Землю зашифроване повідомлення. Тобто, цей сигнал буде імітацією сигналу від потенційних інопланетян.

Щоб долетіти до Землі сигналу з орбіти Марса потрібно 16 хвилин. Зашифроване повідомлення приймуть одразу три радіотелескопи на Землі: Антенні грати Аллена та Радіотелескоп Грін-Бенк, що знаходяться в США, а також радіоастрономічна обсерваторія Медічина, Італія.

Антенна решітка Аллена Фото: space.com

Після того, як сигнал буде отримано, вчені з усього світу, а також усі охочі зможуть спробувати розшифрувати це "інопланетне" повідомлення.

За словами авторів проєкту, цей експеримент дасть можливість дізнатися, як вчені, які займаються пошуком позаземного розуму по всьому світу, зможуть працювати разом. І звичайно проєкт призначений для оцінки сприйняття громадськістю такого потенційного контакту. Головна мета проєкту полягає не тільки в самій розшифровці повідомлення, а й у тому, щоб згуртувати якнайбільше людей для вирішення цього завдання.

Космічний апарат Trace Gas Orbiter Фото: ESA

Вчені всіх трьох радіообсерваторій опрацюють зашифроване повідомлення і стане доступним для всіх охочих взяти участь у його розшифровці на сайті проєкту. Впродовж наступних одного-двох місяців вчені із проєкту A Sign in Space проведуть серію публічних зустрічей, на яких обговорюватимуть соціальні наслідки виявлення сигналу від інопланетян. Вчені вважають, що такий сигнал може змінити все людство та його сприйняття навколишнього світу. Тому проєкт A Sign in Space пропонує можливість підготуватись до такого розвитку подій.

Нагадуємо, що в Інтернеті набули популярності зображення Місяця, на яких видно, що біля нього летять два білі невідомі об'єкти. З'явилися припущення, що це можуть бути космічні кораблі інопланетян.

Також Фокус писав про те, що вчені пояснили, чому нам так і не вдалося виявити інопланетян.