Несподіваний побічний ефект: Монреальський протокол дивним чином вплинув на лід в Арктиці

Нове дослідження показує, що 10-річний екологічний пакт цікаво змінив світ і кількість арктичного морського льоду.

Історичний Монреальський протокол був підписаний у 1987 році й передбачав заборону на гази, що руйнують озоновий шар. Нове дослідження вважає, що він також отримав дивний побічний ефект — фактично відстрочив перше, що вселяє побоювання, арктичне літо без льоду на цілих 15 років, пише Science Alert.

За словами співавтора дослідження, кліматолога з Ексетерського університету Марка Інгланда, основною метою Монреальського протоколу зовсім не було зупинення втрати морського льоду, проте чудовим чином це сталося.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Річ у тому, що ХФУ (хлорфторвуглеці), заборонені Монреальським протоколом, крім руйнування озонового шару, також є газами, що утримують тепло. ХФУ не настільки поширені, як інші парникові гази, наприклад, CO2, проте дослідники вважають, що вони також здатні реально впливати на глобальне потепління Землі.

Під час дослідження геофізики з Колумбійського університету в США Інґланд та Лоренцо Полвані використовували кліматичні моделі, щоб спрогнозувати різні "світи", які Монреальський протокол так чи інакше допоміг уникнути.

Результати дослідження показують, що, якби протокол ніколи не було підписано, вже до середини століття арктична полярна шапка була б теплішою майже на 1°C, а перше літо, позбавлене арктичного льоду, ймовірно, настало б на 7-15 років швидше, ніж очікувалося раніше. Точний час настання цього моменту залежав би від наших подальших викидів CO2.

Ба більше, вчені відзначають, що попередній сценарій є дуже консервативним. У більш песимістичному сценарії, де викиди газів, що озонують, зростали б на 7% на рік, призвело до наступу першого літа без арктичного льоду, вже цього року.

Загалом, за підрахунками вчених, завдяки Монреальському протоколу вдалося уникнути втрати близько 7 квадратних кілометрів арктичного морського льоду на кожну кілотонну викидів газів, що руйнують озоновий шар. Результати дослідження свідчать, що цей випадковий побічний ефект історичного протоколу призвів до вигоди, що становить понад півмільйона квадратних кілометрів арктичного морського льоду.

За словами Полвані, їхнє дослідження є доказом того, що Монреальський протокол насправді є потужним інструментом у боротьбі з глобальним потеплінням та екстремальними змінами клімату.

Втім, дослідники відзначають, що майбутнє Арктики все ще туманне, оскільки лід стоншується зі страхітливою швидкістю. Поточні оцінки свідчать, що вже до середини століття цей регіон може зустріти своє перше літо без "крижаної шапки".

Раніше Фокус писав про те, що: Арктика невблаганно "худне": навіть у піковому значенні площа крижаного покриву скоротилася на 1 млн км².