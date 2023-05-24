Пара днів до кінця світу: вчені розповіли, яким буде світ за секунду до Апокаліпсиса

Нове дослідження демонструє, як зміниться поведінка людей, якщо стане відомо, що світу незабаром прийде кінець.

Століттями люди цікавляться тим, що відбувається після смерті — вчені раз у раз намагаються вивчити досвід, близький до смерті, і те, що ми переживаємо під час нього. Однак ще цікавішим залишається питання, як зміниться наш світ, якщо ми точно знатимемо, що кінець світу ось-ось настане? Чи порине планета в хаос і анархію, чи на Землі запанує миролюбство? У новому дослідженні вчені відповіли на ці питання, пише IFLScience.

Подібне дослідження досить складно провести насправді, адже навряд чи вченим вдалося б відтворити подібні дослідження. Тому вони знайшли інший вихід: у новому дослідженні вчені використовували аналог комп'ютерної гри — розраховану на багато користувачів рольову онлайн-гру (MMORPG) з відкритим світом ArcheAge.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зауважимо, що дослідження проводилося під час бета-тестування. Гравці могли грати, як завжди, виконуючи квести, досліджуючи карту, підвищуючи рівень персонажа та накопичуючи спорядження. Через 11 тижнів дослідники повідомили учасників бета-тестування, що через кілька днів весь їхній ігровий світ буде стертий — персонаж і прогрес втрачені.

На думку дослідників, такий поворот подій насправді максимально наближений до кінця світу, адже результат гри просто не має жодного значення і врешті-решт буде втрачено.

Далі дослідники проаналізували понад 270 мільйонів записів про поведінку гравців у грі після того, як вони дізналися, що світ зникне за кілька днів. В аналізі використали такі дані, як:

підвищення рівня персонажа;

журнали квестів.

Вчені виявили, що в останні дні "життя" у грі було на диво мирним, за винятком кількох аутсайдерів, які вважали за краще вбивати, відчувши свою безкарність.

Результати дослідження показують, що немає явних прикладів у поведінці людей, але деякі реципієнти все ж з більшою ймовірністю виявляють свою антигромадську поведінку, наприклад, вбивство інших гравців. Дослідники також виявили, що гравці здебільшого відмовлялися від розвитку персонажа. Ймовірно, якщо ми насправді будемо за кілька днів від Апокаліпсиса, ми навряд чи вирішимо піти на пробіжку і перейти на здорове харчування.

Команда також зазначає, що гравці, що залишилися до кінця, як правило, були найбільш миролюбними та виявляли найбільшу лояльність до гри. Тоді як люди, які залишили гру раніше за власним бажанням, зазвичай виявляли найбільш антигромадську поведінку.

Дослідження, звісно, обмежено тим, що це відбувалося у грі. Однак дослідники вважають, що їм все ж вдалося пролити світло на те, яким буде наш світ і життя в ньому всього за кілька днів до кінця світу. І, здається, кінець буде досить мирним та навіть позитивним, про що свідчить аналіз чатів гравців.

Зазначимо, що це лише попередня версія звіту, дослідження ще не пройшло рецензування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пророкують кінець цивілізації в найближчі десятиліття.