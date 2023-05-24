Краще на Марс не летіти. Як тіло людини змінюється у космосі: це справді страшно

Далекі космічні польоти загрожують критичними змінами в організмі, аж до пошкоджень ДНК.

У NASA планують незабаром розпочати колонізацію Місяця, а потім уже через 16 років здійснити першу висадку астронавтів на Марсі. Далекі плани, про які говорять деякі вчені, полягають у тому, що людство в кінцевому підсумку зможе заселити й інші світи в Сонячній системі. Але щоб до них дістатися, треба подолати величезні відстані в космосі. Але що станеться із тілом людини під час тривалої космічної подорожі? Як показують дослідження, нічого хорошого, пише Live Science.

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Люди пристосовані для того, щоб жити в сприятливих умовах нашої планети і природа не готувала організм людини до тривалих переміщень у космічному просторі. Деякі вчені взагалі вважають, що для того, щоб люди змогли жити на Марсі чи інших світах Сонячної системи, доведеться змінити нашу ДНК.

Справа в тому, що космос справді дуже небезпечне для людини місце. Тут можна говорити і про негативний вплив мікрогравітації (тобто стану майже повної невагомості на борту космічного корабля), і вплив небезпечного космічного випромінювання на тіло людини. Отже, що станеться з організмом людини під час тривалого перебування у космосі?

Втрата м'язової маси

Для того, щоб м'язи росли і перебували в нормальному стані, їм потрібна земна сила тяжіння. У разі невагомості м'язи швидко псуються і відбувається втрата м'язової маси. Як показують дослідження, лише за 5 днів перебування в умовах мікрогравітації людина може втратити до 20% м'язової маси. Особливо ця втрата відчутна на ногах та спині.

Як показують дослідження, лише за 5 днів перебування в умовах мікрогравітації людина може втратити до 20% м'язової маси. Фото: Live Science

Втрата кісткової маси

Підтримка у нормальному стані скелета людини, тобто всіх її кісток, безпосередньо залежить від земної сили тяжіння. Як показують дослідження, більше 6 місяців, проведених у космосі, призводять до того, що кістки стають крихкими та дуже легко можуть зламатися.

Кісткова тканина не так швидко руйнується в космосі, як м'язи, але це призводить до ще одного негативного наслідку. Через виснаження кісткової маси в кров потрапляє занадто багато кальцію, що у свою чергу призводить до швидкого утворення каменів у нирках. Найбільше від умов космосу страждають кістки ніг та тазу, як показують дослідження.

Проблеми з зором

Одним із найскладніших органів у тілі людини є очі, і космос може завдати істотних збитків цим органам зору. Наприклад, нерви в задній частині очей можуть змінитися та деформуватися, що призведе до значного зниження рівня зору.

Земна гравітація дозволяє очним яблукам нормально рухатися в очницях і підтримує їхнє положення. Але тривале перебування у невагомості, за словами вчених, призводить до змін у положенні очних яблук та змінює швидкість їхнього руху. Таким чином, людина втрачає можливість нормально стежити за тими чи іншими об'єктами.

Також умови космосу можуть призвести до значних пошкоджень тканин очей, і людина бачитиме навколишній світ дуже невиразно.

Умови космосу можуть призвести до значних ушкоджень тканин очей. Фото: Live Science

Біль у спині

Вже зараз астронавти, які повернулися з Міжнародної космічної станції, часто скаржаться, що у них з'явився сильний біль у спині. Причиною є негативний вплив мікрогравітації на хребет людини.

Земна сила тяжкості дозволяє підтримувати хребет у стислому стані, і він набуває трохи вигнутої форми. Але в космосі хребет розпрямляється і зв'язки між хребцями стають не такими міцними.

Вчені вважають, що недовгі польоти в космосі не призведуть до сильних змін у хребті, чого не можна сказати про тривалі польоти. У цей час м'язи, що утримують хребці, стануть слабшими, до того ж міжхребцеві диски, які діють як амортизатори, почнуть руйнуватися. Тобто біль у спині може стати дуже нестерпним і такий стан може вплинути на те, чи зможе людина взагалі нормально рухатися.

Зниження імунітету

Космічне випромінювання, мікрогравітація та фізичний та психологічний стрес під час тривалих польотів у космос можуть значно послабити імунну систему. А це означає, що організм людини стає незахищеним від різних хвороб. Існує ймовірність того, що мікроби завдадуть у цей час непоправну шкоду організму, що призведе до появи дуже тяжких хвороб.

Проблеми із серцево-судинною системою

Серце дуже залежить від земного тяжіння, адже завдяки йому цей орган може нормально скорочуватися та переміщати кров організмом. У разі невагомості, якщо політ триває дуже довго, ця функція порушується, що може негативно зашкодити загальному фізичному стані людини, як свідчать дослідження. Вчені також вважають, що під час тривалого космічного польоту зростає ризик утворення тромбів у кровоносних судинах

Пошкодження ДНК

Згідно з деякими дослідженнями, у космічних мандрівників зросте ризик пошкодження ДНК через вплив космічного випромінювання та низьку гравітацію. Випромінювання може безпосередньо пошкодити нитки ДНК, а невагомість може порушити природні відновлення ДНК. Це загрожує появою небезпечних мутацій.

Вчені вважають, що далекі космічні польоти можуть призвести до накопичення генетичних мутацій, які можуть спричинити появу багатьох небезпечних хвороб, у тому числі й раку.

У космічних мандрівників зросте ризик пошкодження ДНК Фото: Pixabay

Пошкодження травної системи

У шлунково-кишковому тракті людини живуть трильйони мікробів, які можуть впливати на функцію травлення людини, на імунну систему, а також на обмін речовин.

За словами вчених, мікробіом кишечника постійно змінюється, реагуючи на зовнішні фактори, такі як зміна в їжі та загальний стрес організму. Під час далекого космічного польоту ці зміни будуть дуже небезпечними для людини. Наприклад, як свідчать дослідження, в кишечнику у астронавтів виявили менш різноманітні популяції мікробів. І часто серед них знаходяться ті мікроби, які сприяють запаленню кишечника.

Зміни у мозку

Вчені вважають, що польоти в далекий космос можуть "перепрограмувати" мозок і винуватцем цього, швидше за все, стає дуже низька гравітація.

Через невагомість спинномозкова рідина, яка забезпечує поживними речовинами головний та спинний мозок, починає змінюватися. А це може призвести до зміни форми та ваги білої та сірої речовини в мозку. Тобто може змінитися структура та сама активність мозку людини. Але поки що вчені не знають, наскільки шкідливі для людини ці зміни.

Також дослідження показують, що далекі космічні польоти можуть змінити взаємодії різних частин мозку між собою. Поки що також точно не ясно, наскільки сильно це змінить саму людину.