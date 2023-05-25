Попрацювали відразу п'ять телескопів: зроблено знімки двох галактики, зоряного скупчення та туманності

Зіркове скупчення, 2 галактики та туманність тепер ще більше вражають, якщо дивитися на них на різних довжинах хвиль світла.

Астрономи поєднали знімки, зроблені на різних довжинах хвиль світла п'ятьма космічними телескопами. Завдяки цьому можна отримати справжнє уявлення про те, як виглядають відоме зоряне скупчення, дві галактики і туманність, пише Phys.

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Чотири космічні об'єкти виглядають так, як ніколи раніше їх ще не бачили і все це завдяки поєднанню різних знімків п'ятьох космічними телескопами. По-новому тепер можна поглянути на зоряне скупчення, дві спіральні галактики та одну туманність.

Зіркове скупчення, 2 галактики та туманність тепер ще більше вражають, якщо дивитися на них на різних довжинах хвиль світла Фото: NASA

Кожне окреме зображення є результатом поєднання даних таких обсерваторій:

Космічного телескопа Вебб (наведені дані в інфрачервоному діапазоні);

Космічного телескопа Чандра (представлені дані у рентгенівському світлі);

Космічного телескопа Габбл (представлені дані у видимому діапазоні світла);

Космічного телескопа Спітцер, який вже припинив свою роботу (наведені дані в інфрачервоному діапазоні);

Космічний телескоп XMM-Newton (представлені дані в рентгенівському світлі).

Завдяки обробці зображень всі справжні кольори космічних об'єктів тепер видно людському оку. Що ж сталося в результаті? Тепер можна оцінити приголомшливі зображення:

Зоряного скупчення NGC 346;

Спіральної галактики NGC 1672;

Частини Туманності Орел, відомої як "Стовпи Творіння";

Спіральної галактика М74.

Зоряне скупчення NGC 346 Фото: NASA

NGC 346 є зоряним скупченням у галактиці Мала Магелланова Хмара і знаходиться воно на відстані 200 тисяч світлових років від нас. Тут можна побачити потоки з газу та пилу, з яких формуються нові зірки та планети. У лівій частині зображення особливо виділяється фіолетова хмара, яка є залишком від вибуху наднової. Коли зірка вибухнула, то вся її речовина розлетілася навколишнім космосом, і вона також впливає на формування нових зірок.

Спіральна галактика NGC 1672 Фото: NASA

NGC 1672 – це спіральна галактика з перемичкою і для створення цього зображення використовувалися лише дані телескопів Вебб, Габбл та Чандра. У цій галактиці спіральні рукави не закручуються навколо центру галактики, як це буває в інших подібних об'єктів. За словами вчених, на знімку знято нейтронні зірки та чорні діри (у вигляді рожевих плям), які забирають речовину у сусідніх зірок, а також залишки наднових. Звичайно ж, весь простір заповнений міжзоряним газом і пилом.

"Стовпи творіння" Фото: NASA

Туманність Орел більш відома тим, що до її складу входять масивні потоки з газу, де відбувається утворення нових зірок, що отримали назву "Стовпи Творіння". Саме їх і видно на новому зображенні. Найзнаменитішим знімком цієї туманності вважалася фотографія телескопа Габбл, але потім минулого року телескоп Вебб зробив ще докладніше зображення цього об'єкта.

Спіральна галактика M74 Фото: NASA

M74 – це ще одна спіральна галактика, яка нагадує наш Чумацький Шлях за структурою. Цю галактику із Землі можна побачити зверненою "обличчям" до нас, що покращує її вивчення. Іноді астрономи називають цю галактику, розташовану за 32 млн світлових років від нас, галактикою-примарою. Тому що насправді вона дуже тьмяна, тобто від неї походить дуже мало світла. Завдяки новому зображенню чіткіше видно найбільші зірки, а також нитки пилу, що пронизують галактику.

Вчені вважають, що об'єднання зображень тих самих об'єктів, створених різними телескопами, дозволяє отримати набагато більше цінних наукових даних.

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