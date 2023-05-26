Пульс океану зупиняється: танення антарктичних льодів уповільнює найбільшу течію

Дослідники попереджають, що уповільнення великої глибоководної течії може призвести до безпрецедентних наслідків для клімату.

Десятиліттями вчені попереджають, що найближчими роками людство зіткнеться з наслідками своїх дій, зокрема з різкими кліматичними змінами. Однак нове дослідження передбачає, що це може статися раніше, ніж ми думали, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчений із Державного об'єднання наукових та прикладних досліджень Австралії (CSIRO) заявив про те, що з 90-х років перекидальна циркуляція Південного океану зменшилася майже на третину (30%), що вже призвело до підвищення рівня моря та уповільнення клімату. Вчені вважають, що провиною всьому танення антарктичних льодів і надалі ситуація лише погіршуватиметься — зрештою це може мати критичні наслідки для клімату Землі та рівня моря.

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Зазначимо, що глобальна система циркуляції, також відома як перекидальна циркуляція Південного океану, відіграє важливу роль у впливі на клімат нашої планети, у тому числі йдеться про характер опадів і потепління у цілому. Крім того, саме ця система визначає, скільки саме вуглекислого газу та тепла зберігає Світовий океан.

За словами співавтора дослідження, океанографа та експерта, доктора Стіва Рінтоула, уповільнення цієї важливої глибоководної течії може мати серйозні наслідки, зокрема:

підвищення рівня моря;

зміна погодних умов;

позбавлення морських екосистем важливих поживних речовин

За словами Рінтоула, уповільнення перекидальної циркуляції, дійсно викликає занепокоєння, оскільки фактично воно торкнеться дуже багатьох аспектів життя на Землі, зокрема клімат, рівень моря і морське життя.

Дослідники відзначають, що це відкриття було зроблено через кілька місяців після моделювання, в якому також брав участь Рінтовул. Тоді дослідники виявили, що до середини століття кровообіг океану сповільниться на 40%. Тепер дослідники вважають, що попередні прогнози були досить консервативними, адже в океані вже відбулися зміни, які мали відбутися лише через десятиліття.

Зазначимо, що перекидальна циркуляція, виникає в холодних і щільних водах, які глибоко занурюються з континентального шельфу Антарктиди й поширюються в океанічні басейни по всьому світу. Саме вона, по суті, доставляє кисень у глибини океану та повертає поживні речовини на його поверхню.

Рінтоул з колегами виявили, що уповільнення викликане тим, що щільна шельфова вода, на жаль, не така щільна, як раніше, бо вона вже не така солона. До того ж танення антарктичного льодовикового льоду, призвело до збільшення обсягів прісної води, що збільшило плавучість.

Дослідники зазначають, що найбільшу увагу вони зосередили на змінах перекидальної циркуляції, в австралійському антарктичному басейні. Однак вони вважають, що це відбувається у всьому світі.

Результати дослідження свідчать про те, що в період з 1994 по 2017 роки чисте уповільнення обігу склало 0,8 свердрупа (швидкість потоку, еквівалентна 1 мільйон кубічних метрів на секунду) за десятиліття. Також дослідники виявили, що у період з 2009 по 2017 роки спостерігалося тимчасове збільшення швидкості глибоководного потоку, проте цього виявилося замало.

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