Планета висихає. На Землі швидко зникає прісна вода, у чому причина

За останні 30 років зникло у 17 разів більше води, ніж знаходиться у найбільшому водосховищі США.

Вчені з'ясували, що за останні 30 років більше половини найбільших озер та водосховищ на Землі втратили сотні кубічних кілометрів води. Зміни клімату стають все більш помітними та загрозливими для людей, пише Live Science.

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Зараз в озерах та водосховищах знаходиться приблизно 87% усієї прісної води на Землі. Але вчені, які опублікували нове дослідження у виданні Science, заявляють, що ці водні резервуари стрімко втрачають воду. Винуватцем цього є як зміна клімату, так і збільшення споживання води людиною.

За словами авторів дослідження, 53% найбільших озер і водосховищ на Землі зараз містять набагато менше води, ніж 30 років тому. За ці роки зникло понад 600 кубічних кілометрів води, що у 17 разів більше, ніж зберігається у найбільшому водосховищі США – Мід (перебуває у штаті Невада).

Як показало дослідження лише 25% вищевказаних водойм мають зараз більше води, ніж 30 років тому, але в той же час приблизно 25% населення планети живе якраз поруч із озерами, що висихають.

За словами вчених, озера втрачають воду не лише у більш посушливих регіонах Землі, а й у вологих. Вчені дійшли висновку, що глобальна втрата прісної води на планеті має загрозливіший характер, ніж вважалося раніше.

Зменшення кількості води у великих озерах означає, що люди можуть використовувати в меншій кількості цей ресурс як для пиття, так і для використання в сільському господарстві та промисловості. Зниження рівня води також негативно впливає на існування популяцій місцевих риб та птахів, що загрожує їх зникненням.

Вчені називають головними причинами глобальної втрати прісної води на поверхні планети, а саме в озерах, підвищення температури та збільшення споживання води людьми. У той час, як головною причиною втрати води у водосховищах, вчені назвали накопичення осадових порід.

Дослідники поки що точно не знають, чи висохнуть незабаром усі найбільші озера та водосховища, адже це залежить від багатьох факторів. Але сучасний їхній стан справді лякає.

Вчені вважають, що якщо глобальне потепління тільки посилюватиметься, а люди будуть забирати все більше води для своїх потреб із зазначених водойм, то ситуація з прісною водою на Землі значно погіршиться.

У новому дослідженні сказано, що уряди країн світу повинні вжити термінових заходів щодо порятунку великих озер і водосховищ від висихання, інакше на нас чекає катастрофа з питною водою.

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