Видали всі таємниці: погаслі "гарячі точки" в Австралії розкрили секрети всіх вулканів світу

У новому дослідженні вчені використали згаслі вулкани континенту, щоб подивитись на роботу вулканів зсередини.

Залишки вулканів розкидані по всій Австралії та були використані дослідниками, щоб скласти карту руху континенту на північ над основною "гарячою точкою" всередині Землі за останні 35 мільйонів років, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні вчені з Університету Квінсленду виявили, що ці гарячі залишки насправді можуть пролити світло на складну внутрішню структуру австралійських вулканів, які поступово розвивалися в міру того, як виробництво магми з гарячої точки зменшувалося.

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В основі нового дослідження лежить попередня робота доктора Таміні Тапу, в якій йдеться про те, що на ранніх стадіях гаряча точка була неймовірно сильною і саме їй ми завдячуємо деякими природними пам'ятками східної Австралії. Дослідники зазначають, що ці великі вулкани були активними до семи мільйонів років і утворилися, коли континент рухався над стаціонарною гарячою точкою всередині планети, розплавляючи землю під ним, щоб магма могла просочуватися вгору.

За словами Тапу, всі ці процеси залишили по собі скарбницю вулканічних орієнтирів і сформували найдовший ланцюг континентальних "гарячих точок" вулканів на Землі, вздовж східної сторони Австралії.

Дослідники вивчили цей масивний ланцюг, до якого входять гори Гласс-Хаус та вулкан Твід, які є "вулканами-щитами" і які вже давно стали місцевою пам'яткою. Дослідники вважають, що величезні довгоживучі виливи лави у вулкані Твід, певно, послабили гарячу точку, що призвело до ослаблення молодших вулканів на півдні, зробивши їх меншими й менш тривалими.

За словами Тапу, все це вказує на зміни, викликані зміщенням континенту через гарячу точку, що слабшає. За словами співавтора дослідження, доцента Терези Убіде, у міру того, як виробництво магми зменшувалося, вулкани тут ставали внутрішньо все складнішими, вивергаючи лаву, наповнену складними кристалами.

По суті ці крихітні частинки зберігають секрети того, як вулкан працює зсередини. Вчені вивчили затихлі вулкани Австралії й дійшли висновку, що пізні вулкани Австралії насправді сповнені кишень і резервуарів. Дослідники вважають, що з часом вони охолонули й стали більш в'язкими, що значно ускладнює процес виверження і робить їх менш вибухонебезпечними.

За словами доктора Убіде, згаслі "гарячі вулкани" в Австралії є унікальним "лабораторним майданчиком", який дослідники можуть використовувати для розуміння процесів, що ведуть до виверження по всьому світу.

Дослідники зазначають, що ефект ерозії протягом десятків мільйонів років дозволяє вченим отримати доступ до повних послідовностей лави, які можуть бути важкодоступними у пізніших вулканах.

Зрештою вчені можуть реконструювати внутрішню структуру вулканів, що дає їм найкраще розуміння активності гарячих точок у різних куточках планети. За словами Убіде, це можна порівняти з "ляльковим будиночком, в якому можна грати й спостерігати за змінами з часом та надходженням магми".

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