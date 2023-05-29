Виявлено унікальний об'єкт: зірка так сильно вибухнула, що розлетілася по галактиці

Астрономи виявили рідкісний приклад мертвої зірки, що відлітає від місця вибуху наднової. При цьому за зіркою тягнеться хвіст, як у комети.

Група вчених з Італії та Великої Британії представила результати нового дослідження, в якому вони виявили рідкісний приклад мертвої зірки, яка внаслідок вибуху наднової відлітає від місця свого народження з величезною швидкістю. При цьому зірка залишає після себе слід із радіовипромінювання, пише ScienceAlert.

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Астрономи виявили лише четверту подібну мертву зірку, яка отримала назву PSR J1914+1054g. Ця зірка є пульсаром, який залишає після себе слід відомий як туманність ударної хвилі, і пульсар відлітає з залишку наднової з величезною швидкістю.

Величезні зірки помирають внаслідок вибухів наднових, коли вся їхня речовина відлітає в навколишній космос, а ядро зірки стискається до розмірів маленької сфери діаметром 20 км. При цьому нейтронна зірка, що з'явилася, має масу більш, ніж у 2 рази більшу за масу Сонця.

Нейтронна зірка. Ілюстрація Фото: ESO

Дуже часто нейтронні зірки залишаються в центрі залишку наднової (це та сама речовина, яка вилетіла в космос). Але іноді вибухи зірок призводять до того, що нейтронні зірки залишають межі цих залишків і відлітають далі. У цьому випадку після себе нейтронна зірка залишає слід у вигляді туманності.

Для утворення такої туманності нейтронна зірка має бути саме пульсаром, тобто об'єктом, що обертається навколо своєї осі з величезною швидкістю і випускає пульсуючі потоки випромінювання, що прискорюються потужним магнітним полем. Це поле перетворює заряджені частки на вітер, який кружляє навколо пульсара і через взаємодію з міжзоряним середовищем з'являється туманність пульсарного вітру.

Астрономи виявили рідкісний приклад мертвої зірки, що відлітає від місця вибуху наднової. При цьому за зіркою тягнеться хвіст, як у комети Фото: ScienceAlert

Якщо ж відбувається особливий вибух наднової, з'являється ударна хвиля, яка спрямовує пульсарний вітер позаду пульсара, і з'являється схожий на кометний хвіст. Це називається ударною хвилею пульсара і її видно у радіодіапазоні.

Насправді астрономи вивчали подвійну систему GRS 1915+105, яка складається з чорної діри та звичайної зірки за допомогою радіотелескопа MeerKAT, розташованого на півдні Африки. Але зрештою вони виявили рух пульсара крізь космос, за яким тягнеться хвіст. Як показало дослідження, пульсар здійснює повне обертання навколо своєї осі за 138 мілісекунд, і він рухається з залишку наднової, де і з'явився.

Вчені з'ясували, що довжина пульсарного хвоста становить приблизно 40 світлових років, а приблизний діаметр залишку наднової – 80 світлових років. Результати спостережень показали, що вибух наднової, через який з'явився залишок із речовини, а також сам пульсар стався приблизно 82 тисячі років тому. При цьому швидкість руху пульсара становить приблизно від 320 до 360 км/с.

За словами вчених, це не найшвидша зірка, яка летить вільно в космосі і її швидкості недостатньо, щоб залишити межі Чумацького Шляху. Автори дослідження вказують на те, що їхнє нове відкриття допоможе ще краще зрозуміти природу самих пульсарів, а також процесів, що відбуваються після вибуху наднової.

Як вже писав Фокус, через 100 років астрономи нарешті отримали чітке уявлення про саму божевільну теорію Ейнштейна.