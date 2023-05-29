Мікроскопічні баталії. Нова крихітна молекула протистоїть ворогу, що викликає рак

Дослідники розробили маленьку молекулу, здатну зруйнувати інформаційну РНК гена MYC, тим самим зупинивши виробництво шкідливого білка, який провокує розвиток раку.

Це мініатюрне молекулярне диво, розроблене групою дослідників з Інституту Скріппса, Інституту Макса Планка та Університету Мюнстера, переключає увагу з білка MYC на його клітинний кур'єр — інформаційна РНК (іРНК). У клітинному світі іРНК діє як транслятор, зчитуючи інструкції ДНК і створюючи відповідні білки. Стратегія команди була проста, але нова: зупинити іРНК на її шляху, щоб запобігти появі білка MYC, пише New Atlas.

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Білок під назвою MYC, це сумнозвісний лиходій у клітинному світі, який відіграє важливу роль у розвитку багатьох видів раку. Хоча він залучений приблизно в 70% всіх видів раку людини, впоратися з ним не так-то просто. Його незвичайна форма довгий час ставила вчених у глухий кут, роблячи білок MYC, здавалося б, невразливим для фармацевтичних підходів. Але тепер, можливо, новий молекулярний фактор готовий прийняти виклик.

Для цього вчені спочатку створили сполуки з речовини, відомої як імідазол. Ці сполуки щільно охоплювали іРНК MYC, а також РНК двох інших винуватців раку — JUN і мікроРНК-155. Але простого обхвату РНК було недостатньо, щоб зупинити ракову активність. Команді довелося додати невелику особливість: структуру, що функціонує як молекулярний рибальський гачок, покликаний приманити ферменти, що переробляють РНК, і переконати їх зруйнувати РНК, до якої вони були прикріплені.

Винахідливе додавання ферменту, що деградує, змусило рівень РНК, що викликає рак, по спіралі знижуватися. "Наші нові молекулярні союзники змогли значно знизити рівень ракових РНК, що "не піддаються лікуванню", на 35%, 40%, 50% і навіть більше", — пояснив Метью Дісней, провідний автор дослідження. "Це призвело до загибелі ракових клітин і знищення пухлин у наших дослідженнях раку молочної залози у мишей, які поширилися на легені".

Попри ці багатообіцяючі результати, вчені підкреслюють, що це лише стартова лінія в марафоні до клінічних випробувань на людях. Однак ця нова молекулярна стратегія дає промінь надії в боротьбі з агресивним раком та іншими захворюваннями, відкриваючи нові потенційні шляхи лікування. Дісней зазначає: "Ці сполуки — лише вершина айсберга, що спрямовує нас до розробки малих молекул, РНК-спрямованих ліків, які в майбутньому зможуть лікувати пацієнтів з такими захворюваннями, як агресивні ракові пухлини, для яких наразі немає задовільних варіантів".

Цей унікальний підхід до боротьби з геном MYC виділяється на тлі того, що інші вчені досліджують різні стратегії, наприклад, атакуючи білки, які розташовані нижче, або намагаючись придушити сам ген MYC. Це підкреслює масштаби проблеми MYC, але також показує, що наукова спільнота не відступає перед цим жорстким противником.

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