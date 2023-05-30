Ефективний спосіб захистити життєво важливі органи: допоможуть дві чашки напою на день

Трирічне дослідження показало незвичайну користь від постійного вживання всього одного напою – підвищує потужність мозку та захищає пам'ять із віком.

Вчені провели сотні досліджень, які показують, як ті чи інші напої та продукти впливають на наш організм. Після закінчення трирічного дослідження вчені дійшли висновку, що всього дві чашки чаю на день приносять величезну користь нашому організму, пише Mirror.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, як антиоксиданти, також відомі як флаваноли, впливають на наш організм при щоденному тривалому вживанні. Дослідники вивчили, як ці антиоксиданти, що містяться в багатьох овочах, фруктах, ягодах, чаї та вині, впливають на пам'ять понад 3500 здорових людей віком понад 60 років.

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Результати дослідження свідчать, що вони здатні підвищити потужність нашого мозку, а також захистити пам'ять з віком. Таким чином, вчені дійшли висновку, що вживання цих продуктів здатне захистити нашу пам'ять з віком.

Ще одна група реципієнтів приймала по 500 мг флавінолів на день, що відповідає лише двом чашкам чаю на день. Тим часом інша дослідницька група приймала плацебо. Дослідження тривало три роки, протягом яких реципієнтам давали завдання на згадування слів, щоб перевірити їхню пам'ять.

Результати дослідження показали, що ті, хто перетравлював флавінол, у середньому на 10,5% краще справлялися із завданнями, а ті, хто починав із найнижчого споживання у загальному раціоні, збільшили свій показник на 16%.

За словами співавтора дослідження, професора Гюнтера Кунле з Університету Реддінга, виявилося, що "чаювання — найпростіший спосіб збільшити споживання флавонолів". Ба більше, вчені виявили, що ефект зберігався незалежно від того, якому чаю надавали перевагу реципієнти білий (з молоком) або чорний.

Також дослідники виявили, що споживання двох чашок чаю на день допомагає захистити життєво важливі органи із віком.

Водночас доктор Скотт Смолл з Колумбійського університету зазначає, що вікова втрата пам'яті відрізняється у різних людей. Він припустив, що це пов'язано з відмінностями споживання флаванолів, а тому, ймовірно, ми можемо побачити різке поліпшення пам'яті у людей, які заповнюють запаси цієї амінокислоти у віці від 40 до 50 років.

У ранньому дослідженні вчені з Університету Шеффілда у 2003 році виявили, що в зеленому чаї містяться дві сполуки, які здатні допомогти запобігти остеоартриту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як приготувати найсмачнішу чашку чаю.

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