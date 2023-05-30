Таємниці походження срібла: коли налагодили торгівельні зв"язки між Стародавніми Єгиптом та Грецією

Нові наукові дані розкривають розгалужені торговельні зв'язки між давніми греками та давніми єгиптянами у бронзовому віці, кидаючи виклик попереднім припущенням. У цьому відкритті вченим допоміг браслет, який належав єгипетській цариці.

Нещодавня публікація дозволила по-новому поглянути на стародавній світ глобалізованої торгівлі, розкривши давні зв'язки між стародавніми греками і стародавніми єгиптянами, що сягають раннього бронзового віку, приблизно 2600 року до нашої ери, пише ABC NEWS.

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У цьому новаторському звіті команда археологів з Австралії, Франції та США дослідила срібні артефакти зі Стародавнього Єгипту, виявивши торговельну мережу з давніми греками, яка не тільки охоплювала більший географічний простір, але й мала значно давніше походження, ніж вважалося раніше.

Автори наголошують, що Єгипет не мав власних джерел срібної руди, і срібло рідко з'являлося в єгипетських археологічних матеріалах до середнього бронзового віку. Вони пишуть: "Дивно, але співвідношення ізотопів свинцю узгоджується з рудами з Кікладів (острови Егейського моря, Греція) і, меншою мірою, з Лавріона (Аттика, Греція), а не відділяється від золота або електруму, як припускали раніше. Джерела в Анатолії (Західна Азія) можна виключити з високим ступенем впевненості".

Ці знахідки проливають світло на торговельну мережу стародавніх єгиптян бронзового віку, яка сягала Кікладських островів, еллінських міст в Анатолії (сучасна Туреччина), острова Крит і Лавріона на материковій частині Греції. Важливим артефактом, який розкриває взаємозв'язок цих цивілізацій, є срібний браслет, який, як виявлено, належав цариці Хетеферес I.

Протягом кількох десятиліть ці прикраси залишалися недослідженими. Провідна авторка звіту, Карін Совада з кафедри історії та археології Університету Маккуорі в Сіднеї, очолила аналіз зразків з колекції, що зберігається в Музеї образотворчих мистецтв у Бостоні. Вони використовували різні наукові методи для визначення есенціального та мінералогічного складу. Крім того, співвідношення ізотопів свинцю було застосовано для розуміння природи і металургійної обробки металу та визначення потенційних джерел руди.

Дослідження поперечного перерізу фрагмента браслета, що належав цариці Хетеферес, виявило докази багаторазового відпалу та холодної обробки молотком під час створення артефакту. Ці аналізи дозволили зробити висновок, що Єгипет і Греція займалися торгівлею на далекі відстані раніше, ніж це було відомо раніше. Важливо, що це дослідження надає перші наукові докази того, що срібло постачалося з островів Егейського моря до Греції.

Совада наголосила на важливості цієї давньої торговельної мережі для розуміння витоків глобалізації, заявивши: "Цей вид давньої торговельної мережі допомагає нам зрозуміти початки глобалізованого світу". Вона також зазначила, що срібні браслети, пов'язані з царицею Хетеферес, дають цінну інформацію про її життя і спосіб життя.

Браслети представляють найбільшу і найвідомішу колекцію срібних артефактів з раннього Єгипту Фото: Macquarie University (Photographer: Mohammedani Ibrahim, August 11, 1929)

За словами Совади, браслети представляють по суті, єдине великомасштабне срібло, яке існує для цього періоду третього тисячоліття до нашої ери. Виникнення єгипетської держави в цей період проливає світло на ці артефакти, оскільки вони сприяють розумінню торговельних мереж та економічних основ Стародавнього Єгипту.

Торговельні мережі в Єгипті стали краще задокументованими в наступні періоди, такі як Середнє та Нове царство, коли адміністративні та торгові записи були записані на папірусі. Однак від Старого царства, яке передувало цим епохам, збереглося небагато документів.

Хоча ізотопний аналіз свинцю був проведений на срібних предметах Середнього царства, а деякі артефакти в Музеї мистецтва Метрополітен вважаються такими, що походять з материкової Греції, наукові докази ранньої торгівлі між Єгиптом і Грецією до цього часу були мізерними.

Щодо походження срібла, Совада пояснила, що воно не походить безпосередньо з Кікладів, а отримане через посередників у Біблосі, з якими єгиптяни мали налагоджені зв'язки. Бібл відіграв вирішальну роль у сприянні придбанню срібла з Егейського моря, яке згодом отримав Єгипет через цю торговельну мережу.

Підсумовуючи, це дослідження дає захопливе уявлення про давні торговельні зв'язки між древніми греками і древніми єгиптянами на початку бронзового віку, спростовуючи попередні припущення і виявляючи розгалужену і довготривалу мережу.

Відкриття срібного браслета, що належав цариці Хетеферес I, не лише проливає світло на взаємозв'язок цих цивілізацій, але й надає цінні свідчення ранньої торгівлі на далекі відстані та сприяє нашому розумінню виникнення єгипетської держави.

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