Прощавай громіздкий тонометр. Учені розробили дешеву альтернативу, що працює на смартфонах

Пристрій обіцяє забезпечити надійну перевірку артеріального тиску прямо на вашому смартфоні, в будь-якому місці і в будь-який час.

У віддалених куточках світу, де медичні клініки і незамінні наручні тонометри є предметом розкоші, є серйозна проблема для людей, які страждають від стрибків тиску. Але команда вчених з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, можливо, вже знайшла рішення — диво техніки під назвою "BPClip", пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Це мініатюрне пристосування, що є результатом 3D-друку, коштує менш як один долар, а в разі масового виробництва його вартість потенційно може впасти до десяти центів. Прикріплюючись до краю смартфона користувача, він розміщує мініатюрну діафрагму над об'єктивом камери, а світловод розташовується над спалахом.

Супровідний додаток веде користувача за руку, інструктуючи його притиснути кінчик пальця до хвилинного отвору. Вбудована пружина забезпечує деякий поштовх назад, даючи змогу отримати кілька показань за різного тиску.

Коли спалах висвітлює нижню частину пальця, камера робить знімки через крихітний отвір. На отриманих знімках з'являється подоба рубіново-червоної точки. Ця точка збільшується в розмірах у міру підвищення тиску, її малинове світіння коливається залежно від припливу і відливу крові в пальці.

Ось тут-то і відбувається технологічне диво. Додаток використовує алгоритм, майже як цифровий детектив, щоб визначити розмір і яскравість червоної точки на кожному знімку. За допомогою цих підказок він визначає систолічний і діастолічний артеріальний тиск користувача. Випробування, проведені з двома десятками добровольців, продемонстрували дивовижну відповідність показань традиційної манжети.

Хоча були й інші претенденти на роль моніторів артеріального тиску на базі смартфонів, більшість із них вимагали манжети для початкового калібрування. Однак BPClip постачається готовим до роботи, даючи змогу користувачам почати моніторинг у будь-якому місці і в будь-який час, без манжети.

Наразі дослідницька група прагне зробити пристрій більш адаптованим, щоб він міг працювати з різними відтінками шкіри і безліччю моделей смартфонів, а також спростити процес калібрування.

Уявіть собі світ, де ці недорогі кліпси можуть лунати під час звичайного огляду. "Цей затискач для контролю артеріального тиску може бути виданий будь-якій людині, яка не може постійно або зовсім відвідувати клініку", — сказав професор Едвард Ванг, керівник дослідження, малюючи багатообіцяючу картину майбутнього.

Раніше Фокус писав про мобільний додаток для визначення хвороби Паркінсона. Литовські дослідники з Каунаського технологічного університету (КТУ) використовували штучний інтелект виявлення ранніх ознак хвороби Паркінсона з допомогою голосових даних.