Містична загадка. На вершині вулканічного острова знайдено каміння, якого там бути не повинно

У південно-західній частині Індійського океану розташувався острів Анжуан, який став будинком дивної геологічної загадки.

Вулканічний острів Анжуан утворився в басейні океану, коли тектонічні плити відсунулися одна від одної, внаслідок чого магма піднялася і застигла, утворивши базальт, з якого і складається острів, пише IFLScience.

Дослідники відзначають, навряд чи слід очікувати виявити на острові кварцит осадових порід — тип пісковику, зроблений із зерен кварцового піску, зібраних у дельтах річок, які з часом спресувалися і перетворилися на кварцит. Базальт острова не містить кварцу, а сам по собі вулканічний острів дуже молодий, щоб утворити велику річкову дельту. І все ж, якимось дивом геологи та місцеві жителі постійно продовжують знаходити кварцити, до того ж їх кількість приголомшує.

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Зазначимо, що загадкові камені знаходять на острові вже понад сотню років. Так, у 1900 році геологи виявили незвичайні породи, які могли бути кварцитом, проте тоді опис був надто мізерним, щоб стверджувати це напевно. Майже через сім десятиліть, в 1969 році, вчені виявили на острові великий осередок "пісковику", який розташовувався недалеко від міста Цембеу і пізніше виявився кварцитом.

Ситуація повторилася у 2017 році, коли французький геолог Патрік Башелрі виявив ще більші поклади кварциту на сусідньому хребті. Через кілька років геохімік із Земної обсерваторії Ламонта-Доерті Колумбійського університету Корнелія Класс зосередилася на тому, щоб розгадати цю таємницю.

Класс з командою знадобилося лише кілька хвилин, щоб виявити зразки кварциту вздовж хребта. За словами дослідників, проблема полягала в тому, що подібні знахідки просто "суперечили тектоніці плит", оскільки кварцитові тіла не можуть належати вулканічним островам.

Тоді місцеві жителі також розповіли вченим, що десятиліттями вони знаходять подібні камені на острові та використовують їх для заточування своїх ножів. Далі вчені провели дослідження та склали карту кварцитів, результати виявилися разючими: він буквально займав половину гори.

Зазначимо, що дослідники досі не поставили крапку у цій історії. Передбачається, що шматок кварциту з континентальної кори мав відкластися у басейні океану, а потім якимось чином піднятися на 4000 метрів над морським дном під час виверження базальтом. Проте проблема у тому, що базальтові породи острова не містять слідів кварциту. За словами Класс, ми буквально спостерігаємо те, чого на цьому острові не повинно бути.

Надалі дослідники планують пролити світло на старіння кварциту — це дозволить дізнатися, коли його було відкладено і як йому вдалося стати частиною вулканічного острова.

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