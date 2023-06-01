Як тіло черниці Вільгельміни збереглося через 4 роки після смерті: диво тут ні до чого

Дослідниця, яка вивчає розкладання тіл, заявила, що це зовсім не божественне втручання — річ у чомусь іншому.

Тисячі людей стікаються до церкви в маленькому містечку Гауер, штат Міссурі, щоб подивитися і доторкнутися до тіла сестри Вільгельміни Ланкастер, стверджуючи, що відсутність розкладання після 4 років поховання є ознакою "божественного втручання" та "святості". Загадковості цієї історії також додає той факт, що тіло черниці не було забальзамовано перед похованням, пише Daily Mail.

Пролити світло на ці загадкові події зголосилася судово-медична антропологиня, яка вивчила більше сотні тіл, що розкладаються, доктор Ребека Джордж. За словами вченої, насправді дуже часто тіла виглядають, як тіло черниці, лише через кілька років після поховання, і в цьому немає "божественного втручання".

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За словами Джордж, брак вологи й кисню в труні у поєднанні з глинистим ґрунтом, що підтримує низьку температуру, призвів би до муміфікації тіла, а не до його розкладання та руйнування. Професорка Університету Західної Кароліни також зазначила, що коли тіло кладуть у труну з одягом, як це й було у випадку з монахинею, перекривається багато кисню.

Також відомо, що монахиня Вільгельміна була похована в глинистому ґрунті, який здатний підтримувати низьку температуру. Це не може повністю зупинити розкладання людського тіла, проте суттєво уповільнює його, що й сталося у випадку черниці.

Тіло черниці ексгумували через чотири роки

Джордж також зазначає, що коли людина вмирає, бактерії та грибки, що живуть на шкірі та у кишківнику, починають руйнувати тканини. Однак цей процес можна сповільнити до мінімуму дефіцитом вологи, кисню та низької температури — тобто всього того, що необхідно для стимуляції дихання та реакції щодо руйнування мертвих клітин в організмі.

Антропологиня зазначає, що процес розкладання буде мінімальним доки такі умови зберігатимуться. Однак лише однієї тріщини у труні буде достатньо, щоб волога та кисень повернулися назад, а процес розкладання прискорився.

За словами Джордж, стан тіла черниці з Міссурі наразі можна порівняти з "ранньою стадією муміфікації". Дослідниця зазначає, що такий процес є дуже поширеним, особливо в умовах, які спостерігаються в цьому випадку.

Зазначимо, що тіла проходять 5 стадій розкладання. Після початкового знебарвлення та трупного задублення на другій стадії тіло роздмухується. Це відбувається через те, що бактерії починають руйнувати внутрішні тканини, спричиняючи накопичення газів. Однак при низькій вологості та температурі, а також нестачі кисню другий етап буде уповільнений, оскільки бактеріям доведеться боротися за зростання.

Монахиня Вільгеміна померла у 2019 році Фото: Benedictines of Mary, Queen of Apostles

Тіло сестри Вільгельміни було ексгумовано через чотири роки після поховання бенедиктинцями Марії, Королеви Апостолів, у Гауері, штат Міссурі, щоб звільнити місце для будівельних робіт. Передбачалося, що під час ексгумації будуть виявлені лише кістки, оскільки тіло 95-річної черниці не було забальзамовано та було поховано у дерев'яній труні.

Проте все обернулося зовсім інакше, ексгумувавши останки, виявили, що тіло черниці майже не пошкоджене. Ця новина розлетілася спочатку серед інших черниць, а потім і всім інтернетом, що призвело до тисяч відвідувачів у церкві, які прагнули торкнутися "святині".

Католики вірять, що якщо тіло не розкладається після смерті, то людина "нетлінна", коли відбувається божественне втручання, щоб зупинити нормальний процес розкладання. Саме тому черниці планують помістити тіло Вільгельміни у скляний вівтар, щоб усі охочі могли її побачити. Ба більше, передбачається, що всі охочі також зможуть взяти землю з могили черниці, але зараз це обмежено кількістю однієї чайної ложки.

Вона народилася в Сент-Луїсі, штат Міссурі, у квітні 1924 року і була другою з п'яти дітей Оскара та Елли Ланкастер. Вона приєдналася до Сестер Божого Провидіння у 1941 році, а через три роки була прийнята в черниці й отримала ім'я "Вільгельміна". Вона працювала шкільним учителем та архіваріусом, а також допомагала в Центрі музики та загальної культури Маунт-Провіденс протягом 50 років роботи з сестрами Облейт. Черниця Вільгельміна померла 29 травня 2019 року та була похована на території монастиря.

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