Маловідомий вірус стрімко заражає дедалі більше людей: учені розповіли, що це таке

Вірусна небезпека, яку часто затьмарюють її більш відомі види, як-от грип або SARS-CoV-2, неухильно піднімається у списку глобальних загроз для здоров'я.

Останнім часом ми стали занадто часто зустрічатися з вірусами. Наявність вірусу SARS-CoV-2, що призводить до тисяч госпіталізацій щотижня. Крім ковіду є такі "завсідники", як грип і респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ), і ми отримаємо звичайний вірусний коктейль. Але останній доповнення до цієї суміші, яке, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань (ЦКЗ), викликає тривогу — це метапневмовірус, пише ZME Science.

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Доктор Джон Вільямс, педіатр із Піттсбурзького університету, який усе життя боровся проти цього вірусу, називає його "найважливішим вірусом, про який ви ніколи не чули".

ЦКЗ стривожений зростанням кількості випадків захворювання на метапневмовірус людини (МПВЛ): майже 11% досліджених зразків виявилися позитивними. Однак, оскільки цей вірус зазвичай досліджується тільки в лікарнях, він залишається загадкою для широкої громадськості. Якщо ви почуваєтеся не в курсі подій, пов'язаних із ВПЛ, то не хвилюйтеся, ви не одні. Учені, втім, поспішають розповісти нам, що ж змушує цей вірус працювати.

Розкриття метапневмовірусу людини

МПВЛ — це представник сімейства Pneumoviridae, сумнозвісний тим, що спричиняє респіраторні захворювання та пневмонію у різних видів тварин. Цей невловимий вірус був виявлений у Нідерландах тільки 2001 року.

Від немовлят до літніх людей — цей вірус є загарбником з рівними можливостями ураження жертви. Його улюбленою мішенню є діти до п'яти років, і мільйони людей по всьому світу щорічно стають жертвами МПВЛ. На той час, коли більшості дітей виповнюється п'ять років, вони як мінімум один раз стикаються з цим вірусом. Насторожує той факт, що на частку МПВЛ припадає від 5% до 40% респіраторних інфекцій у госпіталізованих та амбулаторних дітей.

Як ідеться в одному з останніх досліджень, вірус МПВЛ, відкритий тільки 2001 року, став одним з основних вірусних патогенів, що спричиняють гострі респіраторні інфекції не тільки в дітей, а й у літніх людей та осіб з ослабленим імунітетом. Його найближчим родичем є РСВ, найчастіша причина бронхіоліту і пневмонії у дітей молодшого віку.

Цей вірус входить до клубу респіраторних ізгоїв, які починають свою активність взимку і можуть продовжувати її до весни. Аналізи крові показують, що більше половини всіх дітей заражаються ним до 5 років. У більшості випадків захворювання протікає як застуда або грип, але іноді може перейти у важку форму.

Розшифрування симптомів метапневмовірусу

Як і при РСВ або грипі, тяжкість і симптоми МПВЛ можуть бути різними. Цей хитрий патоген може маскуватися під широкий спектр симптомів, які часто дзеркально відображають грип або РСВ.

Типові ознаки метапневмовірусної інфекції варіюються від кашлю і лихоманки до закладеності носа і утрудненого дихання. Як і у випадку з іншими респіраторними вірусами, важкі випадки МПВЛ можуть перерости в такі захворювання, як бронхіт або пневмонія. Зазвичай вірус перебуває в організмі протягом 3-6 днів до появи симптомів. Тривалість захворювання може варіюватися залежно від його тяжкості, але загалом відповідає термінам інших вірусних респіраторних інфекцій.

Згідно з одним дослідженням, "вірус пов'язаний з інфекціями верхніх і нижніх дихальних шляхів і може бути провокатором астми".

Для більшості це незначна неприємність, що повторює симптоми звичайної застуди: температура, кашель, нежить. Іноді це може супроводжуватися болем у горлі або головним болем. Але в дітей, літніх людей або людей з ослабленим імунітетом вірус може перерости в бронхіоліт або пневмонію, внаслідок чого пацієнти потрапляють до лікарні.

Передача вірусу зазвичай відбувається повітряно-крапельним шляхом, під час тісного особистого контакту і через забруднені поверхні.

Лікування метапневмовірусу

Тепер настає найскладніше: не існує специфічного лікування або вакцини проти МПВЛ. Так, незважаючи на прориви в медицині, ми все ще боремося з цим невловимим вірусом.

Але панікувати не варто. У нас є загальна стратегія боротьби з МПВЛ. Основний акцент робиться на підтримуючу терапію: купірування симптомів, дотримання питного режиму і повноцінний відпочинок. Безрецептурні препарати можуть полегшити жар і біль у тілі. У важчих випадках може знадобитися стаціонарне лікування, включно з кисневою терапією або навіть механічною вентиляцією.

Існуючі противірусні препарати, на жаль, поки що не довели своєї ефективності проти МПВЛ. Однак є і позитивний момент: дослідники в усьому світі об'єднують зусилля для пошуку нових методів лікування. Також тривають роботи зі створення вакцини, хоча, можливо, доведеться почекати ще трохи, поки вона з'явиться.

А поки що ви можете допомогти стримати поширення цього вірусу за допомогою таких простих заходів, як ретельне миття рук, уникнення дотику до обличчя немитими руками, дотримання дистанції з хворими та ізоляція, якщо ви хворі або підозрюєте, що можете бути хворі.

Важливість розуміння

Навіщо турбуватися про метапневмовірус людини? Це практично непомічена глобальна загроза здоров'ю, яка спокійно викликає серйозні захворювання протягом багатьох років.

Про нього можна думати як про грип — добре відоме захворювання, від якого у нас є вакцини і лікування, але воно, як і раніше, забирає життя людей щороку. Тепер уявіть МПВЛ, схожий, але менш відомий вірус, проти якого у нас немає специфічних методів лікування або вакцин, і який ми розуміємо лише частково. Це викликає занепокоєння.

За даними одного дослідження, серед дітей у віці 5 років і молодших у 2018 році сталося понад 14 мільйонів випадків зараження вірусом МПВЧ, що призвело до більш ніж 600 000 госпіталізацій і спричинило понад 16 000 смертей. І ці цифри, найімовірніше, занижені. Нині в одних тільки США спостерігається зростання захворюваності на цей вірус, і незрозуміло чому. Хоча боротьба з цим вірусом схожа на боротьбу з грипом, підвищення обізнаності населення має вирішальне значення.

Перша лінія оборони від цього вірусного вторгнення — це інформованість населення. Що більше ви знаєте про ВПЛ, то краще ви будете готові запобігти його поширенню. Поки ми чекаємо на вакцину та специфічні методи лікування, ми повинні використовувати наявні в нашому розпорядженні засоби для захисту себе та своїх спільнот.

Оскільки ми вступаємо в епоху глобальної мобільності, що зростає, і швидкого поширення інформації, зниження ризику нових інфекцій вимагатиме більшої пильності та попереджувальних заходів. МПВЧ слугує яскравим нагадуванням про складну взаємодію між людьми, патогенами і навколишнім середовищем. Розповідь про МПВЧ людини ще не завершена, але завдяки глибшим дослідженням, обізнаності та профілактичним заходам ми можемо сподіватися, що нам вдасться обійти цей невловимий вірус. Зрештою, ключовим фактором є формування культури готовності та усвідомлення того, що коли йдеться про наше здоров'я, знання — це справді сила.

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