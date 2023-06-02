Рятує світ від забруднення: бактерії краще за нас видобувають рідкісноземельні елементи

Вчені зробили революційне відкриття білка ланмодуліну, який має унікальну здатність видобувати та розділяти рідкісноземельні елементи, відчиняючи двері до чистіших технологій. Рідкоземельні елементи мають вирішальне значення для вітрових турбін, електромобілів та смартфонів, а попит на них стрімко зростає.

Дивовижний білок, синтезований певними бактеріями, виявив надзвичайну здатність видобувати та розділяти рідкісноземельні елементи неодим і диспрозій. Ці елементи мають високий попит через їхню життєво важливу роль у вітрових турбінах, електромобілях та смартфонах, що сприяє нагальній потребі в декарбонізаційних рішеннях, пише IFLScience.

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Всупереч своїй назві, рідкоземельні елементи не є дефіцитними. Наприклад, неодим посідає 27-е місце за поширеністю в земній корі, випереджаючи ртуть (67-е) і золото (75-е). Кількість неодиму, необхідна для створення потужних магнітів у поєднанні із залізом, відносно невелика, що забезпечує низький ризик виснаження запасів. Однак процес видобутку і переробки цих цінних елементів залишається брудною і дорогою справою.

Дослідники з Університету штату Пенсильванія продемонстрували, що специфічний варіант білка ланмодуліну має здатність розрізняти надзвичайно схожі елементи.

Доктор Джозеф Котруво заявив: "Біологія не тільки відрізняє рідкоземельні елементи від інших металів, але й розрізняє корисні та некорисні рідкоземельні елементи. Ми демонструємо потенційну адаптацію цих підходів для вилучення та розділення рідкісних земель".

Видобуток лантаноїдів, групи, що охоплює більшість рідкісноземельних елементів, є складним завданням через притаманну їм домішку. Окрім того, що лантаноїди змішуються зі звичайними елементами, вони зустрічаються разом у природі, а їхні схожі хімічні властивості перешкоджають ефективному розділенню.

Сучасні методи передбачають повторювані кроки, часто сотні, кожен з яких передбачає використання небезпечних хімічних речовин.

Як ланмодулін з деревних бактерій може відкрити шлях до екологічно чистої енергетики Фото: Penn State (CC BY-NC-ND 4.0)

Шість років тому Котруво та його колеги виділили з метилотрофних бактерій білок під назвою ланмодулін. Вони виявили, що ланмодулін має спорідненість до лантаноїдів, яка у понад 100 мільйонів разів перевищує спорідненість до звичайних металів.

Хоча це відкриття мало потенціал, воно не вирішувало найскладнішого аспекту проблеми — розділення суміші з 15 елементів.

Однак встановлено, що ланмодулін належить до сімейства з сотень білків, які дуже схожі один на одного, але виробляються різними бактеріями. Бактерія Hansschlegelia quercus, яку знаходять у бруньках англійського дуба, може розрізняти лантаноїди та успішно відокремлювати їх від інших металів.

Котруво висловив здивування, заявивши: "Це було несподівано, оскільки ці метали схожі за розміром. Цей білок має дивовижну здатність розрізняти в масштабах, немислимих для більшості з нас — різниця в кілька трильйонних часток метра, що становить менш як десята частина діаметра атома".

Прикріпивши білок до бісеру без участі бактерій, дослідницька група успішно продемонструвала його здатність розділяти неодим і диспрозій — два лантаноїди, що використовуються в постійних батареях. Примітно, що цей процес розділення не потребує органічних розчинників або високих температур.

Використовуючи рентгенівську кристалографію, дослідники визначили ключову єдину амінокислоту, відповідальну за диференційоване поводження ланмодуліну з елементами.

"З подальшою оптимізацією цього явища ми можемо отримати ефективне розділення рідкісних земель, які близько розташовані в періодичній таблиці", — прогнозує Котруво.

Окрім екологічних та економічних переваг, це дослідження має значні геополітичні наслідки. Китай наразі домінує у видобутку рідкоземельних елементів не тому, що інші країни не мають покладів, а тому, що вони не можуть терпіти забруднення, пов'язаного з нинішніми методами видобутку.

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