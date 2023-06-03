Позаземна картопля фрі: вчені дізналися, чи приготують її космонавти в умовах мікрогравітації

Вчені вирішили перевірити, чи вдасться приготувати картоплю фрі в умовах мікрогравітації. Здаля цього довелося створити автоматизовану фритюрницю та спланувати всі деталі експерименту.

Як би виглядало смаження в умовах мікрогравітації? Фантазія про кидання картоплі в розпечену олію в невагомому польоті в космосі може викликати в уяві хаотичні сцени та сильні опіки. Проте вчені мають іншу мету, зосередившись на тому, як ефективність приготування їжі на олії може залежати або не залежати від присутності гравітації. Дивно, але виявляється, що гравітація не є необхідним інгредієнтом для цього кулінарного процесу, пише IFLScience.

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Смаження, простий, хоча й шкідливий для здоров'я спосіб приготування їжі, практикується в усьому світі протягом століть. Використання гарячої олії або жиру забезпечує швидку передачу тепла, що часто призводить до бажаних результатів, таких як апетитна хрустка скоринка ззовні та волога всередині. А отже, це забезпечує як гастрономічне задоволення, так і кулінарну зручність.

Якщо детальніше дослідити, особливо коли йдеться про смаження у фритюрі, стає очевидним, що у грі беруть участь не лише олія, тепло та їжа. Тут, на Землі, у випадку смаження картоплі, на поверхні утворюються бульбашки, які піднімаються вгору завдяки плавучості.

Проте, не одразу зрозуміло, чи відбулося б це явище за відсутності гравітації. Без впливу гравітаційних сил бульбашки не можуть підійматися, що потенційно може спричинити паровий бар'єр, який огортає картоплю і перешкоджає ефективному приготуванню олії. Отже, це нещодавнє дослідження мало на меті визначити, чи може цей кошмарний сценарій матеріалізуватися у сфері кулінарних експериментів.

"Запитайте будь-якого шеф-кухаря, і він підтвердить, що фізика і хімія, які лежать в основі сфери харчування, є складними й захопливими предметами, які простягають свої ниточки в інші наукові області", — стверджує професор Тедоріс Карапанціос з Університету Арістотеля в Салоніках, член дослідницької групи.

Для проведення безпечних експериментів розроблено спеціалізовану автоматизовану фритюрницю, оснащену високошвидкісними камерами для спостереження за поведінкою бульбашок. Фритюрниця також автоматизована для забезпечення безпечної роботи. Два експериментальні випробування відбулися на борту параболічного польоту Європейського космічного агентства (ЄКА), під час якого періоди невагомості досягаються завдяки унікальній траєкторії польоту.

Експеримент включав вимірювання температури олії та картоплі, а також рух бульбашок. Обнадійливі результати показали, що бульбашки все ще легко відриваються від поверхні картоплі в умовах мікрогравітації.

Отже, астронавти, які вирушають у довготривалі місії — можливо, навіть на Марс — дійсно можуть насолоджуватися розкішшю картоплі фрі. Але це не єдиний результат цього дослідження.

Чи вдасться приготувати картоплю фрі в умовах мікрогравітації

"Окрім міркувань харчування та комфорту, дослідження процесу смаження в космосі має потенціал для прогресу в різних галузях, починаючи від традиційних методів кип'ятіння і закінчуючи виробництвом водню за допомогою сонячної енергії в умовах мікрогравітації", — підсумував провідний автор дослідження Джон Ліумбас.

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