Древніші за Стоунгендж: численні кургани епохи неоліту поблизу пам'ятки здивували вчених (фото)

Археологи, які проводили розкопки на місці житлового будівництва поблизу Солсбері, Англія, здивувалися, коли виявили залишки великого кладовища, якому, як вважають, від 3 500 до 4 000 років.

Експерти з Cotswold Archaeology проводили дослідницькі розкопки на будівельному майданчику в Харнемі, коли виявили чіткі залишки круглих курганів. Дослідники визначили, що знайдені кургани побудовані більш ніж на тисячу років раніше, ніж знаменитий Стоунгендж, розташований за 16 км на північ на Солсберійській рівнині, пише Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як правило, круглі кургани складаються з центральної гробниці, насипу і навколишнього рову. Вони різняться за розміром, але більшість з них має діаметр від 20 до 30 м. Курган може містити одну або кілька поховальних камер, і було поширеним явищем споруджувати кілька курганів на одній ділянці.

Кладовище в Недергемптоні складається з приблизно двадцяти або більше курганів, що тягнуться від околиць Харнхема вздовж дна долини Наддеру до прилеглого крейдяного схилу пагорба. Кургани знаходяться на північному краю Кранборн Чейз. Вони розташовані невеликими скупченнями, або парами, або групами по шість, і поки розкопано лише п'ять.

У п'яти викопаних ровах археологи виявили десять поховань і три купи кремаційного попелу. Два кургани на цьому місці мають ознаки значного розширення в певний момент, що вказує на популярність цього місця поховання серед мешканців регіону навколо Солсбері понад чотири тисячі років тому.

Як правило, круглі кургани складаються з центральної гробниці, насипу і навколишнього рову Фото: Cotswold Archaeology

На жаль, багатовікове землеробство на ділянці, де побудують житловий проєкт, повністю зруйнувало самі кургани. Залишилися лише круглі навколишні рови, які колись оточували їх, а також скелетні останки людей, похованих у центрі цих ретельно підготовлених місць поховання.

Цікаво, що один з розкопаних археологами курганних ровів мав явні ознаки змін. Його форма змінилася від злегка овальної до майже ідеальної круглої, що відповідає типовим уподобанням британської бронзової доби. Ґрунтуючись на цих змінах, археологи з Котсуолду припускають, що курган овальної форми міг виникнути в період британського неоліту, який відбувався між 4100 і 2500 роками до нашої ери. Це свідчить про те, що кладовище фактично передує ранньому бронзовому віку і вказує на можливість поховань, що відбувалися тут за кілька століть до встановлення першої гробниці бронзового віку.

У центрі кургану археологи розкопали масове поховання, що містить останки як дорослих, так і дітей. Групові поховання такого типу зустрічаються досить рідко, що спонукає дослідників до проведення радіовуглецевого датування останків для кращого розуміння часового періоду, в якому жили і померли поховані тут люди. Окрім братської могили, змінений овальний курган також містив дві індивідуальні могили.

Оленячі роги мали значну цінність і слугували для різних цілей, наприклад, для виготовлення ремісничих інструментів та зброї, таких як наконечники булави Фото: Cotswold Archaeology

У неолітичних ямах знайдено колекцію рогів благородного оленя. Оленячі роги мали значну цінність і слугували для різних цілей, наприклад, для виготовлення ремісничих інструментів та зброї, таких як наконечники булави. Крім того, вони відігравали певну роль у ритуальних діях.

Складність знахідок ще більше зросла, коли археологи розкопали землеробську терасу, що датується британським залізним віком (750 р. до н. е. — 43 р. н. е.). Вони також виявили кілька незвичних ям, які могли вирити в бронзовому або залізному віці.

Безсумнівно, цю ділянку займали і в період неоліту. Окрім овального кургану, археологи розкопали численні приклади пізньонеолітичного гончарного стилю, відомого під назвою "жолобчастий посуд". Цей керамічний посуд з'явився у поселенців на Оркнейських островах біля північно-східного узбережжя Шотландії близько 3000 років до н. е., а згодом поширився на материкову частину Британії. Серед інших артефактів пізнього неоліту, знайдених на цьому місці, — три наконечники стріл, мушля морського гребінця, невелика крем'яна пилка та глиняна куля невідомого призначення.

Численні кургани епохи неоліту поблизу пам'ятки здивували вчених

Наразі розкопки в Недергемптоні завершуються, залишаючи відкритою можливість виявлення нових артефактів і руїн. Попри це, експерти з Cotswold Archaeology мають багато цікавих знахідок для аналізу в найближчі місяці, оскільки вони прагнуть побудувати точну хронологію, що описує мешканців стародавнього Солсбері та їхню діяльність протягом історії.

Раніше Фокус розповідав про стоянки древніх людей віком 700 тисяч років. Дослідники зробили дивовижні відкриття часів палеоліту.

А також ми писали про найстарішу "живу" мову: древні люди використовували її десятки тисяч років тому.