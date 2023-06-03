За межами швидкого мислення: чому люди з високим інтелектом повільніше розв'язують складні проблеми

Нове дослідження кидає виклик загальноприйнятій думці, розкриваючи дивовижний зв'язок між часом реакції та тестами на інтелект, проливаючи світло на динаміку розв'язання проблем.

Тести на інтелект виявляють цікаву закономірність, коли йдеться про час і точність відповіді. Люди з вищими балами в цих тестах, як правило, швидко відповідають на прості запитання, тоді як їхні менш інтелектуальні колеги відстають. Однак, коли питання стають складнішими, з'являється інша динаміка, пише IFLScience.

Люди з високим рівнем інтелекту, попри те, що вони не поспішають, демонструють вищу ймовірність правильної відповіді. Ці висновки ставлять під сумнів загальноприйняті припущення і можуть вимагати змін у процедурах тестування. Крім того, ці відкриття підкріплені використанням моделей мозкових мереж (МММ), які точно відтворюють нейронні зв'язки людей.

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Традиційно зв'язок між інтелектом і швидким мисленням є загальноприйнятим і підтверджується численними дослідженнями. Однак цілком можливо, що ці дослідження не охоплювали достатньо широкого спектра показників.

Професорка Петра Ріттер з Берлінського інституту охорони здоров'я дер Шаріте активно працює над розробкою симуляцій, які точно імітують характеристики індивідуального людського мозку. Для цього Ріттер та її колеги використовували дані проєкту Human Connectome Project, в якому взяли участь 1 176 учасників.

Спостерігаючи за патернами активації мозкових зв'язків за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ) як у стані навантаження, так і в стані спокою, вони мали на меті створити (МММ), які точно відтворюють людський мозок.

Тести, проведені в дослідженні, включали представлення учасникам серії патернів і прохання визначити правила, що лежать в їхній основі. Рівень складності зростав поступово, починаючи з легких завдань і переходячи до складніших. IQ учасників вимірювали за допомогою традиційних тестів, а Ріттер дослідила взаємозв'язок між моделями активації, виміряним IQ та результатами тестування.

За словами Ріттер, "саме правильний баланс збудження-гальмування нейронів впливає на прийняття рішень і більшою чи меншою мірою дозволяє людині розв'язувати проблеми".

Учасники, які продемонстрували вищий інтелект і кращу синхронізацію мозку, змогли швидше знайти рішення для простіших завдань. Однак, коли складність завдань зростала, їхня перевага полягала в терпінні. Вони утримувалися від прийняття поспішних рішень, даючи всім ділянкам мозку достатньо часу для завершення необхідної обробки перед тим, як дійти висновку.

У той час як менш синхронізований мозок був схильний до передчасних висновків, нейронні ланцюги лобової частки в синхронізованішому мозку демонстрували стриманість. Вони утримувалися від прийняття рішень, поки весь мозок не завершив необхідну обробку. Ці результати підтверджені детальнішими спостереженнями за підгрупою з 650 учасників.

Провідний автор дослідження професор Майкл Ширнер пояснив: "У складних завданнях вам доводиться зберігати попередній прогрес у робочій пам'яті, поки ви досліджуєте інші шляхи вирішення, а потім інтегруєте їх один в одного. Такий збір доказів для конкретного рішення іноді може зайняти більше часу, але він також призводить до кращих результатів".

Ріттер успішно відтворила ці особливості людського мозку у штучних МММ. "У процесі дослідження ми виявили, що цей штучний мозок поводиться по-різному, але так само, як і його біологічні аналоги", — додає Ріттер.

Кінцева мета дослідників — використовувати ці штучні симуляції мозку для визначення цільових втручань для людей, які страждають на нейродегенеративні захворювання в кожному конкретному випадку.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.