Крижані хмари в атмосфері Землі можуть допомогти передбачити зміни клімату, – NASA

Дослідження крижаних хмар допоможе визначити, як і чому вони змінюються протягом дня, що дозволить зрозуміти, яким чином це може вплинути на клімат у майбутньому.

Майбутня місія NASA може спонукати до безпрецедентного погляду на крижані хмари на великих висотах в атмосфері Землі, а також допоможе зрозуміти наслідки таких природних явищ для людства. Про це повідомили на сайті агентства.

Фахівці NASA обрали нову місію для реалізації ініціатив, які допоможуть краще зрозуміти динамічну атмосферу нашої планети. Йдеться про хмари, які утворюються на великих висотах у тропічних і субтропічних регіонах.

За допомогою приладу PolSIR відбуватиметься вивчення відповідних процесів в атмосфері. Дослідження крижаних хмар допоможе визначити, як і чому вони змінюються протягом дня. Це дасть важливу інформацію про те, як точно моделювати ці висотні хмари в моделях глобального клімату.

Дослідження здійснюватимуть два ідентичні CubeSat, невеликі супутники на орбітах. З часом ці два апарати спостерігатимуть за щоденним циклом вмісту льоду в хмарах.

Радіометри вимірюватимуть електромагнітне випромінювання, що виходить із хмар. Вони фіксуватимуть показники випромінювання на двох різних частотах: 325 і 680 гігагерц. Кожна пара радіометрів функціонуватиме на борту міні-супутника. Це дозволить вченим безперервно збирати інформацію стосовно крижаних хмар протягом 24 годин.

"Радіометри, які вимірюють випромінювану енергію, випромінювану хмарами, суттєво покращать наше розуміння того, як крижані хмари здатні змінюватися та реагувати протягом дня", — сказала в заяві Карен Сен-Жермен, голова відділу наук про Землю NASA.

Нагадаємо, 2 червня, як повідомило Space, телескоп "Кеплер" напередодні припинення своєї роботи в космосі, зміг виявити у космічному просторі 3 нові планети, але тільки дві з них отримали потрібний статус. Апарат перестав функціонувати наприкінці 2018 року, а свої останні спостереження за космосом він провів наприкінці літа того ж року. Усі три об'єкти обертаються на відстані приблизно 400 світлових років від нас навколо трьох різних зірок червоних карликів.