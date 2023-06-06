Не тільки неандертальці: малодосліджені предки людини Homo naledi теж ховали померлих

Нові дослідження ставлять під сумнів давні теорії про те, що лише сучасні люди та неандертальці були здатні до таких складних видів діяльності, як поховання померлих та гравіювання стін печер.

Homo naledi, вимерлий родич людини з мозком на третину меншим за наш, тепер вступає в дискусію, оскільки з'являються докази його участі в цих практиках близько 300 000 років тому. Відкриття H. naledi почалося у 2013 році, коли археологи розкопали останки скелетів у південноафриканській печерній системі Висхідна Зоря у Південній Африці, пише Live Science.

Відтоді по всій розгалуженій 4-кілометровій мережі знайдено понад 1 500 фрагментів кісток, що належали різним особам. Ці останки дали цінну інформацію про анатомію H. naledi, яка вказує на те, що це були двоногі істоти зростом приблизно 1,5 метра, вагою 45 кілограмів, зі спритними руками і відносно невеликим, але складно влаштованим мозком. Ці риси підживлюють постійні дебати про складність їхньої поведінки.

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Щоб підкріпити твердження про те, що H. naledi навмисно ховали своїх померлих у печерній системі, палеоантрополог Лі Бергер, керівник програми "Висхідна зоря", і його колеги представили три нові дослідження під час пресконференції 1 червня. Ці дослідження пропонують найвагоміші на сьогодні докази на користь навмисного поховання і створення значущих гравюр H. naledi.

Одна з нових наукових робіт описує дві неглибокі ями овальної форми в печерній камері, що містять скелетні останки, які свідчать про поховання тіл. Тіла були вкриті осадом, розклалися з часом і навіть містили можливе поховальне підношення: один кам'яний артефакт, знайдений біля кісток кисті та зап'ястя.

Ці останки дали цінну інформацію про анатомію H. naledi, яка вказує на те, що це були двоногі істоти зростом приблизно 1,5 метра, вагою 45 кілограмів, зі спритними руками і відносно невеликим, але складно влаштованим мозком Фото: Robert Clark, National Geographic

Під час пресконференції Бергер заявив, що ці знахідки відповідають критеріям людських або архаїчних людських поховань, потенційно відсуваючи найдавніші докази цілеспрямованого поховання на 100 000 років назад, що перевершує попередній рекорд Homo sapiens.

Крім того, знахідка абстрактних гравюр на стінах печери ще більше вказує на складну поведінку H. naledi. Ці гравюри, що складаються з ліній, форм і фігур, схожих на "хештеги", зроблені на підготовлених поверхнях за допомогою кам'яних інструментів. Глибина, композиція і порядок цих гравюр вказують на те, що їх навмисно створили, а не утворили природним шляхом.

Одна з нових наукових робіт описує дві неглибокі ями овальної форми в печерній камері, що містять скелетні останки, які свідчать про поховання тіл Фото: Berger et al., 2023/National Geographic

Бергер зазначає, що ці гравюри збігаються з похованнями H. naledi, що свідчить про їхнє культурне значення та інтенсивну зміну печерної системи на величезних відстанях.

В іншій науковій роботі антрополог Агустін Фуентес з Прінстонського університету та його колеги досліджують причини, чому H. naledi використовував печерну систему. Вони припускають, що спільне і сплановане розміщення кількох тіл у системі Висхідної зорі разом із гравюрами свідчить про спільний набір вірувань або припущень про смерть.

Це підвищує ймовірність того, що H. naledi займався меморіалізацією померлих, подібно до того, що спостерігається як "спільна скорбота" у сучасних людей. Однак не всі дослідники повністю підтримують ці нові інтерпретації.

А тому нещодавні дослідження, які ставлять під сумнів давні припущення, виявили докази того, що H. naledi, вимерлий родич людини, займався складною діяльністю, такою як поховання своїх померлих і гравірування стін печер.

Ці знахідки, хоча й не без суперечностей, дають гостроцікаве уявлення про поведінку цього стародавнього виду гомінін. Подальші дослідження та археологічні розвідки необхідні для того, щоб повністю зрозуміти ступінь когнітивних здібностей H. naledi та значення їхніх практик у печерній системі печери Висхідної зорі.

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