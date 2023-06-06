Пекло на землі. Вчені попереджають, що на планету чекає більше руйнівних і раптових посух

Нове дослідження свідчить, що зміни клімату обрушать Землю посухи, які матимуть наслідки далеко поза безпосереднього району явища.

Дослідники невпинно попереджають, якщо нам не вдасться стримати глобальне потепління планета зіткнеться з неминучими кліматичними наслідками. І одними з них стануть руйнівні та раптові посухи, пише SciTechDaily.

Швидкий початок несподіваної посухи, відомої як раптова посуха, може серйозно вплинути на сільськогосподарські та екологічні системи планети. Саме цьому присвячено нове дослідження вчених з Університету Оклахоми. Відомо, що ці раптові посухи можуть мати далекосяжні наслідки навіть за межами їхнього впливу, і тепер дослідники прагнуть визначити, як підвищення глобальної температури може вплинути на частоту раптових посух та пов'язані з ними ризики посівів у всьому світі.

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За словами провідного автора дослідження, доктора Джордана Крістіана, вони з колегами використали моделювання глобальної кліматичної моделі, щоб спрогнозувати зміну частоти раптових посух та їхнього ризику для посівів по всій планеті. Результати дослідження передбачають, що частота цих явищ зростатиме у всьому світі у всіх сценаріях. До того ж найбільш різке збільшення спостерігатиметься у сценаріях з вищим радіаційним впливом та ширшим використанням викопного палива.

Мультиморобне середнє річного відсотка орних земель, що зазнають раптових посух на цілих континентах Фото: University of Oklahoma

Дослідники очікують, що зміна клімату призведе до почастішання суворих погодних явищ, зокрема штормів, раптових повеней та раптових посух. Крістіан зазначає, що їхня модель передбачає, що ризик раптових посух для орних земель зросте по всій території Землі, а найбільш відчутним він буде у Північній Америці та Європі.

Так, вчені зазначають, що моделі прогнозують 1,5-кратне збільшення річного ризику раптових посух на орних землях у Північній Америці вже до кінця століття, в Європі ризик збільшиться в 1,7 разів.

Малюнок, що показує вплив раптової посухи на пасовища в Оклахомі Фото: University of Oklahoma

За словами другого співавтора дослідження, ад'юнкт-професора Школи метеорології Коледжу атмосферних і географічних наук та Школи цивільного будівництва та наук про навколишнє середовище Інженерного коледжу Галоні, Джеффрі Басара, результати їх з колегами дослідження лише підтверджують, що через різкі зміни клімату у майбутньому виробники зіткнуться зі зростанням ризиків. Основні проблеми цієї галузі будуть пов'язані з:

посухою;

доступністю води;

втрати врожаю;

зростанням цін.

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