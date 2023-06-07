Чому римляни заливали загиблих гіпсом: археологи наблизилися до розгадки

Серед давніх поховань римської Британії поширений унікальний звичай, який, передбачає створення порожнини, що ідеально зберігає форму і положення померлого. Для цього використовувався гіпс, яким заливали тіла людей.

Нещодавно археологи застосували найсучасніші методи візуалізації, щоб отримати уявлення про своєрідний римський звичай поховання, який передбачав заливання тіла померлого гіпсом. Ця практика, оповита таємницею, тепер поглиблено вивчена, що привело дослідницьку групу до несподіваного розкриття сімейної трагедії, пише IFLScience.

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У цій незрозумілій формі поховання рідка форма гіпсу — мінералу, відомого своєю роллю в загадковому "римському бетоні" — ретельно заливається в труну, огортає тіло покійного і поступово застигає. В результаті утворюється порожнина, яка бездоганно зберігає форму, розмір і початкове положення покійного, подібно до детально виготовленого зліпка.

Римські гіпсові поховання виявлені по всій Європі та Північній Африці, з помітним переважанням у римській Британії, де задокументовано не менш як 45 таких.

У своєму останньому дослідженні команда ретельно відсканувала 16 гіпсових поховань, що зберігаються у Йоркширському музеї у Великій Британії. Як правило, кожне з них містило останки певної людини. Однак сканування виявило надзвичайну знахідку — унікальну гіпсову труну з останками двох дорослих і немовляти, які загинули одночасно.

"Тривимірні зображення дозволяють нам стати свідками глибоко зворушливої сімейної трагедії майже через два тисячоліття після того, як вона сталася, слугуючи гострим нагадуванням як про крихкість життя в античності, так і про ретельність, з якою ставилися до поховальних обрядів цієї конкретної групи", — заявила професорка Морін Керролл, провідна фахівчиня з римської археології в Університеті Йорку.

"Хоча контури трьох осіб можна розрізнити неозброєним оком у гіпсі, взаємозв'язок між їхніми тілами та спосіб, у який вони одягнені або загорнуті, важко встановити. Однак, отримана тривимірна модель приносить надзвичайну ясність, вирішуючи ці невизначеності у вражаючий спосіб", — додала професорка Керролл.

Команда представила свої результати на Йоркському фестивалі ідей 3 червня. На наступному етапі свого розслідування дослідники мають намір провести подальший аналіз, щоб визначити вік, стать, дієту і навіть географічне походження померлих.

На жаль, точні причини, чому римляни надавали перевагу цій унікальній практиці поховання, залишаються невловимими, хоча, схоже, вона пов'язана з особами з високим соціальним статусом.

А проте, попри тривалу загадку, що оточує її призначення, ця особлива форма поховання виявилася надзвичайно цінною для археологів. Складні відбитки, залишені на гіпсі, слугують безцінним джерелом інформації, розкриваючи аспекти життя людини, які інакше були б втрачені з плином часу, включаючи деталі її вбрання.

Крім того, цей останній проєкт підкреслює неймовірний потенціал тривимірної візуалізації, оскільки він пропонує безпрецедентні можливості зазирнути в життя наших предків.

"Ці передові технології сканування зробили революцію в нашій галузі. Тепер дослідники можуть ретельно аналізувати археологічні артефакти, виявляючи найдрібніші деталі, які зазвичай вислизають від людського ока. Водночас громадськість може взаємодіяти з інтерактивними цифровими зображеннями стародавніх об'єктів, відкриваючи нові шляхи дослідження", — зазначив Патрік Гіббс, керівник технологічного відділу Heritage360, який долучився до роботи над цифровими зображеннями.

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