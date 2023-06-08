Допомога прийшла, звідки не чекали: морські огірки можуть запобігати діабету 2 типу

Останнє дослідження показує, що унікальні властивості морського огірка можуть пригнічувати розвиток діабету типу 2, а також зменшувати ризик ускладнень.

Вчені з Австралії провели дослідження, яке показало, що морські огірки можуть мати ключові властивості для того, щоб уникнути діабету 2 типу. Також вони можуть зменшити ускладнення, які супроводжують це захворювання, передає New Atlas.

В Азії люди давно побачили користь для здоров'я у вживанні морських огірків, які є далекими родичами морської зірки. Наприклад, китайці називають морський огірок "морським женьшенем", що вкотре вказує на його цілющі властивості.

У ранніх дослідженнях вчені вже з'ясували, що морські огірки можуть розріджувати кров, знижувати артеріальний тиск. Також вони мають протизапальні, антиоксидантні, протиракові та загоювальні властивості. Тепер дослідники перевірили, чи можуть морські огірки запобігати розвитку діабету 2 типу.

Науці вже давно відомо, що коли жири та/або білки з'єднуються з цукрами в кровотоку в процесі, який називається глікуванням, тоді з'являються шкідливі кінцеві продукти глікування (КГП). Великий вміст КПГ зазвичай пов'язують із захворюваннями серця, нирковою недостатністю та хворобою Альцгеймера. У діабетиків в організмі також виробляється велика кількість КПГ і вони мають властивість накопичуватися.

"Ми знаємо, що накопичення КПГ викликає ускладнення діабету 2 типу, тому нова терапія могла б знизити ризик розвитку діабетичних ускладнень. Відомо, що морські огірки мають перелік терапевтичних властивостей, серед яких протизапальні та антиоксидантні. Враховуючи все це, ми хотіли перевірити біологічно активні сполуки, отримані з морських огірків, як інгібітори КПГ", — каже співавтор дослідження Пермал Део.

Для дослідження було обрано вид морського огірка Holothuria scabra. Декілька екземплярів були приготовлені різними способами: одні висушили на сонці без солі, інші з сіллю, а треті висушили та прокоптили.

Після цього кожен морський огірок перетерли на порошок. Потім дослідники витягли з порошку колаген і додали його до кожного експериментального препарату.

У результаті було виявлено, що висушений на сонці з сіллю огірок викликав потужне інгібування КПГ (пригнічення, ред.). За словами дослідників, це вказує на те, що вирішальну роль відіграє спосіб приготування морського огірка.

Дослідники нагадують, що до 58% випадків діабету 2 типу можна запобігти або відстрочити підтримуючи здорову вагу, займаючись фізичною активністю та дотримуючись здорової дієти. Тепер вчені не виключають, що Holothuria scabra також можна використовувати для уповільнення розвитку діабету 2 типу.

"Отримані результати вказують на те, що морські огірки можуть бути використані як харчова добавка, яка допоможе боротися з діабетом та його ускладненнями", — підсумували вчені.

Нагадаємо, нещодавно наночастки відкрили ефективний та збалансований шлях для доставки інсуліну. За словами вчених, нова технологія допоможе людям із діабетом 1 типу.