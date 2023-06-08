Колонізація Місяця та Марса: вижити людям допоможе відомий на Землі процес

Вчені вважають, що успішну колонізацію інших планет можна здійснити за допомогою штучного фотосинтезу.

Фотосинтез – це хімічна реакція, яка дозволяє рослинам та іншим організмам перетворювати сонячне світло, воду та вуглекислий газ, на кисень та енергію. Це звичайний процес для Землі, але саме його штучний аналог може стати ключем до успішної колонізації Місяця, Марса та інших планет, пише ScienceAlert.

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За словами Катарини Брінкерт з Уорікського університету, Велика Британія, людині постійно потрібен кисень і тому космічні подорожі не виглядають легкою прогулянкою. На космічні кораблі можна взяти лише обмежену кількість кисню і це ускладнює польоти в далекий космос. Тим більше що постійно відправляти кисень, наприклад, на Марс дуже складно. Тільки в один бік космічний корабель летітиме від півроку до 9 місяців.

"Зараз на МКС кисень виробляють шляхом переробки вуглекислого газу, а також води. Але ці технології ненадійні, неефективні та складні в обслуговуванні. Тому багато досліджень націлені на пошуки альтернативних способів виробництва кисню, яким могли б дихати астронавти на Місяці чи Марсі", — каже Брінкерт.

Один із способів отримання кисню полягає в тому, щоб в одному пристрої можна було б використовувати сонячну енергію для отримання кисню. Але також для цього пристрою потрібна буде вода. Тобто має бути запущено процес штучного фотосинтезу.

Вчені вважають, що успішну колонізацію інших планет можна здійснити за допомогою штучного фотосинтезу Фото: SciTechDaily

"У такому пристрої можна використовувати додаткову теплову енергію, яка виділяється в процесі отримання сонячної енергії, для запуску хімічних реакцій і це їх прискорить", — говорить Брінкерт.

За словами вченої, вона та її колеги вже працюють над теоретичною основою такого пристрою, який можна використовувати на Місяці та Марсі. Замість хлорофілу, який відповідає за поглинання світла рослинами та водоростями, у цих пристроях потрібно використовувати напівпровідникові матеріали, на які можна наносити прості металеві каталізатори та вони підтримуватимуть потрібну хімічну реакцію.

"Такі пристрої зможуть працювати в умовах Місяця та Марса, а значить їх можна використовувати на місці, там, де будуть астронавти. Де ж взяти воду? На Місяці є під поверхнею водяний лід і його потрібно використовувати для видобутку води. Що стосується Марса, атмосфера планети майже на 96% складається з вуглекислого газу і це ідеальні умови для штучного фотосинтезу. Хоча на Марсі менше сонячного світла, можна використовувати більші сонячні панелі для його отримання", — говорить вчена.

Але всі ці технології потрібно ще створити і для цього буде потрібно кілька років, хоча саме копіювання основних складових природного фотосинтезу може дати переваги для реалізації будь-яких ідей, які стосуються виробництва кисню в космосі, вважає Брінкерт.

Як уже писав Фокус, вперше в історії китайські астронавти виростили клітини крові людини у космосі. Клітини, вирощені на космічній станції Тяньгун, вже доставлені на Землю, де їх продовжують вивчати.