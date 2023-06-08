Дерев'яний сувенір із мезоліту: на будівництві у Британії знайшли стародавнього ідола (фото)

Рідкісний різьблений дерев'яний артефакт знайшли в Боксфорді, Англія. Артефакт, віком 6000 років, виявили під час будівельних робіт. Пізніше його передадуть до Музею Західного Беркширу.

На будівельному майданчику, розташованому в графстві Беркшир відкопали унікальний шматок деревини, прикрашений загадковим різьбленням. Цей винятковий дерев'яний артефакт привернув увагу завдяки своїй схожості з відомим Шигірським ідолом, який вважається найдавнішим різьбленим дерев'яним об'єктом з усіх наявних, пише Ancient Origins.

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Для порівняння, раніше найдавнішим дерев'яним артефактом в Англії вважався "Солодкий шлях" — стародавня стежка, розташована на Сомерсетському пагорбі. Датована приблизно 3807 роком до н. е., в період неоліту, вона перевищила вражаючий вік у 5 000 років. Однак нещодавня знахідка в Беркширі затьмарила цей рекорд, виявивши значний фрагмент дуба, який напрочуд добре зберігся в торфі. Експерти датують його європейським періодом мезоліту, понад 6 000 років тому.

Витоки цієї гостроцікавої історії можна простежити чотири роки тому, коли землевласник Дерек Фосетт взявся за будівництво нової господарської будівлі. Під час копання траншеї для фундаменту господарської будівлі Фосетт помітив присутність деревини і негайно повідомив про це окружного археолога Сару Орр. Після огляду Орр визначила, що дерев'яний об'єкт залягав приблизно на 1,5 метра нижче поверхні землі, демонструючи чудову збереженість у навколишньому торфі.

Фосетт і Орр ретельно промили деревину, виявивши незвичайні позначки, які Орр описав як потенційно створені людиною, а не природні. Згодом Фосетт і Орр заручилися підтримкою мультидисциплінарної команди археологів з "Історичної Англії" у співпраці з науковцями з Ноттінгемської лабораторії датування деревних кілець і Центру ізотопних досліджень при Гронінгенському університеті.

Мезолітичний дерев'яний сувенір Фото: Historic England / Judith Dobie

Команда ретельно виміряла деревину, виявивши, що вона має довжину один метр, ширину 42 сантиметри і товщину 20 сантиметрів. Піддавши деревину радіовуглецевому датуванню та проаналізувавши її деревні кільця, дослідники визначили її вік між 4640 р. до н. е. і 4605 р. до н. е. з точністю до 95%.

Археологи з "Історичної Англії" порівняли стилістичні елементи різьблених символів на дереві з декоративними мотивами, знайденими на ранньонеолітичній кераміці. Примітно, що вони також провели паралелі зі складними позначками на надзвичайно древньому Шигірському ідолі.

Хоча точне значення символіки, присутньої як на Шигірському ідолі, так і на нещодавно знайденому дереві в Англії, залишається історичною загадкою, їхній вік, складність і притаманна їм художня майстерність дають цінне уявлення про розвиток мистецьких і духовних практик у ранніх людських суспільствах, що передували епосі неоліту.

Мезолітичний дерев'яний сувенір

Після завершення наукового дослідження деревини Фосетт має намір передати цей рідкісний артефакт до Музею Західного Беркширу.

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